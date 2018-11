Avezzano | Alessio muore in un incidente | aveva festeggiato i 19 anni con la fidanzata

Blastingnews

: Avezzano, muore a 19 anni: nello stesso punto era già morta una ragazza - infoxresistere : Avezzano, muore a 19 anni: nello stesso punto era già morta una ragazza - InformxResister : Avezzano, muore a 19 anni: nello stesso punto era già morta una ragazza - TeleClubItalia : ABRUZZO | IL RETROSCENA Il giovane aveva spento la sua 19esima candelina. Dopo poche ore la fatalità che l'ha stra… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Una vera e propria tragedia quella che si è consumata, purtroppo, ancora una volta sulle strade, probabilmente a causa dell'alta velocità. Il dramma si è verificato nei giorni scorsi nella provincia de L'Aquila, esattamente nel tratto stradale che collega Antrosano, frazione di, a Magliano dei Marsi, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di appena diciannoveCipollone. Il giovane, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino,il suo compleanno assieme allae stava facendo rientro a casa. Non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato all', ma quel che si sa è che il giovane ha perso il controllo dell'auto andando a finire fuori strada, sbattendo violentemente contro un muro.Tragedia ad: perde la vita un diciannovenne in unstradale Secondo quanto si legge sul quotidiano in questione, ...