Autostrade | Castellucci prepara l' addio per dedicarsi ad Atlantia L' amministratore

Ponte Morandi - l'ad di Autostrade Giovanni Castellucci in procura a Genova per l'interrogatorio : È arrivato in procura l'amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul Ponte Morandi, crollato il 14 agosto a Genova causando la morte di 43 vittime. Il manager è il sedicesimo, su 21 indagati, a essere sentito dai pubblici ministeri.Le accuse per tutti sono omicidio colposo plurimo aggravato dalla colpa cosciente, disastro colposo, omicidi stradale colposo e attentato alla ...

Autostrade - Castellucci prepara l'addio. Resterà alla guida di Atlantia : Giovanni Castellucci si prepara a dire addio alla guida di Autostrade. Ma la decisione non è di oggi. C'è un messaggio preciso nella presentazione con cui il manager lo scorso 3 agosto illustrò al cda ...

Nel 2017 Castellucci (Autostrade) ha guadagnato 2 - 75 milioni : Fincantieri è pronta a presentare il suo progetto per il nuovo ponte Morandi in Ati con alcune grandi imprese del settore delle costruzioni tra cui Salini Impregilo. I giornali sono tutti concordi, anche se sono poche le notizie che trapelano: si parla solo di un ponte in acciaio perfettamente in linea con il disegno di Renzo Piano. Fincantieri e il nuovo Morandi Il progetto, secondo la Repubblica, sarebbe pronto e verrà consegnato entro lunedì ...

AVELLINO - STRAGE DEL BUS : PM “10 ANNI PER CASTELLUCCI”/ Tutte le accuse contro l’ad di Autostrade : AVELLINO, bus nella scarpata: chiesti 10 ANNI per vertici Autostrade. Ultime notizie, coinvolti amministratore delegato e dirigenti: omicidio e disastro colposo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:43:00 GMT)

Processo strage del bus - Di Maio : 'Autostrade - Castellucci a casa' : 'La procura di Avellino ha chiesto 10 anni di carcere per Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia per la strage del Viadotto di Acqualonga. E 10 anni in concorso anche ...

Bus nella scarpata in Irpinia con 40 morti - pm : "10 anni ai vertici Autostrade e Castellucci" : Dieci anni di reclusione per i vertici di Autostrade per l'Italia, accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo: è la condanna richiesta dal procuratore capo di Avellino al processo per la strage del bus precipitato il 28 luglio 2013 dal viadotto "Acqualonga" dell'A16 Napoli-Canosa, uccidendo 40 persone

Genova - l'Antitrust tiene fuori solo Autostrade. Castellucci : "Ricostruzione in soli 9 mesi" : La ricostruzione del Ponte di Genova resta in primo piano, anche sotto il profilo delle regole della concorrenza, nel giorno in cui l'Ue si è fatta avanti per offrire un aiuto all'emergenza ed il ...

Ricostruzione Ponte Morandi - Antitrust “ok esclusione Autostrade”/ Genova ultime notizie - Castellucci rilancia : Genova, Ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:49:00 GMT)