Auto contro scooter in via Milano | traffico in tilt

Perde controllo dell'Auto e finisce in un canale - morto 42enne pugliese : Teramo - Un uomo di 42 anni è morto questa mattina per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale della Bonifica del Tronto, nel Comune di Controguerra (Teramo). Vicino alla strada che porta a Pagliare di Spinetoli, una Ford Focus condotta dal 42enne, originario della Puglia, residente a Monteprandone di Ascoli Piceno, non ha rallentato in prossimità della rotonda per cause che sono in corso di ...

GM raddoppia impegno su Auto elettriche e guida Autonoma - Trump tuona contro chiusure impianti : General Motors pronta a chiudere ben 5 stabilimenti in Nord America con un taglio complessivo del 15% della forza lavoro per un totale di circa 14.700 posti , di cui almeno 8.100 impiegati e 6.000 ...

Avezzano - perde il controllo dell’Auto e finisce fuori strada : morto 19enne : Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Antrosano, frazione di Avezzano (L'Aquila) a Magliano dei Marsi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada.Continua a leggere

Maltempo Sardegna - perde il contro dell’Auto per la strada baganta : morto 30enne : I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 19 nella zona industriale del centro iglesiente dove, lungo la Sp 86, si è verificato un sinistro mortale: nell’incidente ha perso la vita un giovane di 30 anni. La vittima, originaria di Domusnovas, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada: sul posto i militari della Stazione di Iglesias e dell’Aliquota radiomobile per gli accertamenti ...

71enne si scontra con l'Auto contro un muro - a Saint-Pierre : Nella serata di lunedì 26 novembre, un incidente stradale ha portato al ferimento di un uomo di 71 anni. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che ha impattato contro un muro, a ...

Autovelox Italia avvisa l’Automobilista della presenza di Autovelox e semafori controllati da fotocamere nel raggio di 500 metri : autovelox Italia è un'applicazione che avvisa l'automobilista della presenza di dispositivi per il controllo della velocità oppure di semafori controllati da fotocamere. L'app è utilizzabile sia in orizzontale che in verticale e offre la possibilità di attivare la funzione vocale per guidare nella massima sicurezza, oppure di attivare la modalità "Background" che consente di uscire dall'applicazione continuando a ricevere ...

Brindisi - imbocca la statale contromano a 82 anni : si schianta contro l’Auto di un coetaneo : L'anziano automobilista non si sarebbe accorto di essere entrato contromano sulla statale all’altezza di uno svincolo ed è stato inevitabile l'impatto avvenuto poco dopo con un'altra vettura guidata da un altro 82enne. Entrambi sono rimasti incastrati tra le lamiere e liberati dai pompieri prima di essere trasportati in ospedale.Continua a leggere

Scontro tra due Auto nel Catanzarese - due feriti : Squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale è intervenuta per incidente stradale in contrada Acquasanta tra i comuni di Amato e Miglierina nella provincia di Catanzaro. Lo Scontro ha interessato ...

Gilet gialli : nasce coordinamento italiano - anche contro Autostrade : E' nato il 'coordinamento italiano Gilet gialli Italia' con tanto di pagina Facebook. il coordinamento si batte contro la direttiva Bolkestein e la tassazione troppo elevata per le imprese ma chiede ...

Spaventoso schianto in zona Brancadoro. Auto contro il guard rail del ponte Acqua Chiara : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Ancora uno Spaventoso schianto sul torrente Acqua Chiara, in zona Brancadoro. Un'Auto, una Mazda, è infatti finita contro il guard rail che si trova sul ponte del torrente ...

Blitz contro casello Genova Est : scritte e volantini contro Autostrade : Oscurate le telecamere di sicurezza, una quindicina di persone ha rotto la sbarra del telepass cercando di chiudere con la colla gli sportelli dei pagamenti automatici -

Scontro frontale tra due Auto nel Reggino durante un temporale : due feriti - uno di loro è grave : Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Jonio-Tirreno all'altezza dello svincolo per Gioiosa Jonica, in Calabria, durante un violento temporale. I due conducenti, una donna e un uomo, sono rimasti feriti, quest'ultimo in maniera grave. E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Reggio Calabria. Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell'impatto.Continua a leggere

Scontro fra pullman Stp e Auto all'incrocio della circonvallazione : BRINDISI - Scontro fra una Ford Focus e un pullman della Stp sulla circonvallazione di Oria: ad avere la peggio la conducente dell'auto. L'incidente si è verificato all'altezza della strada per ...