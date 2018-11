Audi e-tron GT - L' elettrica ha 590 CV e 400 km d' autonomia

Audi e-tron GT - ecco la supercar elettrica : ... con la trama a nido d'ape a sottolineare il richiamo con i modelli Renn Sport e la sigla e-tron illuminata. Oltre agli immancabili fari Matrix Led con tecnologia Laser, la e-tron GT è un concentrato ...

Uomini e donne - 'orrore contro i suoi figli' : per l'ex tronista ClAudia Montanarini finisce in disgazia : Si mette veramente male per l'ex tronista di Uomini e donne Claudia Montanarini . Il tribunale ha deciso di mandare a processo la bionda show-girl per ' maltrattamenti in famiglia '. In particolare a ...

U&D - l'ex tronista ClAudia Montanarini a processo per maltrattamenti in famiglia : Claudia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne, è accusata di maltrattamenti in famiglia non solo ai danni dell'ex compagno, ma anche dei tre figli. La donna, ormai da alcuni anni, ha posto fine alla sua relazione con l'immobiliarista Daniele Pulcini, ma nonostante ciò entrambi continuano a lanciarsi reciproche accuse in tribunale. Ieri, 27 novembre, la Montanarini è salita sul banco degli imputati perché, secondo l'accusa rappresentata dal ...

Uomini e Donne anticipazioni : LORENZO diviso tra GIULIA e CLAudiA - IVAN esce con JENNIFER [trono classico] : Piccoli problemi in corso nel trono di LORENZO Riccardi. Le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne indicano che il tronista ha discusso in maniera piuttosto accesa con CLAUDIA Dionigi. Scopriamo insieme che cosa è successo… Interrogata da Maria De Filippi su come stesse proseguendo la conoscenza con LORENZO, CLAUDIA ha ammesso di avere dei dubbi sul ragazzo, nati soprattutto dal fatto che ha cercato di ...

Trono Classico - Lorenzo interessato a ClAudia : lei conquista tutti : Trono Classico, Lorenzo Riccardi esce con Claudia e il pubblico impazzisce Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne appare particolarmente interessato a Claudia. La corteggiatrice pare sia riuscita a conquistare già il tronista. Ma il pubblico non dimentica Giulia Cavaglia, che sin da subito ha attratto il giovane. Al momento la frequentazione tra loro non procede […] L'articolo Trono Classico, Lorenzo interessato a Claudia: lei conquista tutti ...

ClAudio Sona a Storie Italiane : l’ex tronista di Uomini e Donne fa un appello importante : Claudio Sona offeso da un video che circola in Rete nelle ultime settimane Claudio Sona invita i ragazzi omosessuali a non avere paura e a seguire il proprio cuore. l’ex tronista di Uomini e Donne, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, è intervenuto a commentare la diffusione in Rete di un video in cui […] L'articolo Claudio Sona a Storie Italiane: l’ex tronista di Uomini e Donne fa un appello importante proviene da Gossip e ...

Audi e-tron GT - La sportiva elettrica debutterà a Los Angeles : Dopo averla annunciata durante la conferenza annuale sul bilancio, l'Audi svelerà la nuova e-tron GT al prossimo Salone di Los Angeles (30 novembre - 9 dicembre). Il prototipo prefigurerà una futura sportiva elettrica a quattro porte che debutterà sul mercato nel 2020 come terzo modello della famiglia e-tron, sfruttando una meccanica probabilmente condivisa con altre vetture del gruppo Volkswagen. La prima auto a betteria firmata Audi Sport, ...

Audi A1 Sportback - Al volante della 30 TFSI S tronic : Laggettivo "piccolo" ormai le va stretto, perché non cè dubbio che lAudi A1 in versione Sportback si sia effettivamente ingrandita. Per rendersene conto, basta aprire la porta e mettersi al volante. Il quadro strumenti, realizzato con un unico pannello digitale e il sistema multimediale Mmi Plus con schermo touch da 8,8 (di serie) o 10,2 (optional) orientato verso il guidatore, arrivano direttamente dalle sorelle più grandi. Dalle ...

CLAudiO AMENDOLA/ Cambio look e capelli rasati - Mara Venier lo stronca : 'Ti invecchia parecchio' - Domenica In - - IlSussidiario.net : CLAUDIO AMENDOLA sarà uno degli ospiti della puntata del 18 novembre di 'Domenica In' da Mara Venier per presentare la fiction 'Nero a metà'