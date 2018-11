Attacchi sessisti sul web da utenti M5S alla deputata che difese Berlusconi | è bagarre in

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Un blog vicino al Movimento Cinque Stelle ospita irripetibili epitetinei confronti di Matilde Siracusano,azzurra, "rea"( con tanto di video postato sul blog di matrice pentastellata) di aver rivendicato giorni fa in AulaCamera il valore dell'esperienza politica di SilvioEd èa Montecitorio tra Fi e M5S, con il capogruppo (e messinese come Siracusano) Francesco D'Uva, a ribadire di non avere nulla di che scusarsi. "Per i singoli commenti che sono sotto il post non possiamo rispondere noi".collega Matilde Siracusano, sul blog del MoVimento 5 Stelle, è stato formulato un attacco a testa bassa contro la persona, contro il ruolo di parlamentare e contro il diritto di ciascuno di esprimere le proprie opinioni in quest'Aula", denuncia Francesco Paolo Sisto di Fi. "Il fatto è molto grave; minacce di morte, insulti ...