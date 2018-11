Atletica | Filippo Tortu | “Voglio tornare sotto i 10” sui 100 metri e trovare il personale

oasport

(Di mercoledì 28 novembre 2018) È sicuramente uno degli sportivi italiani dell’anno per questo 2018.con il suo record italiano sui 100ha riscritto la storia dell’tricolore, ma non si vuole fermare e continua a puntare in grande verso i prossimi appuntamenti che lo attendono. Un esempio, vista anche la giovane età, per tutti coloro che desiderano approcciare lo sport non mettendo da parte gli studi: “Cinque mesi fa ho corso i 100 m in 9”99, una settimana dopo aver affrontato un esame che, a quanto pare, mi ha caricato. Conciliare lo sport con lo studio è possibile. Con la giusta organizzazione si può fare tutto”.Obiettivi importanti per la prossima stagione, quella del 2019, che deve essere quella della conferma, magari con un ulteriore step in avanti. “i 10” nei 100e fare ilsul mezzo giro, senza dimenticare la ...