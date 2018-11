Aspromonte | firmato protocollo per la valorizzazione turistica e scientifica dell’Area

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Attivare azioni per la promozione e lanaturalistica e paesaggistica del bacino artificiale del “Menta”, per proseguire su specifici interventi scientifici e, al contempo, attuare programmi di fruizione per favorire lo sviluppo ecocompatibile e sostenibile. Sono questi gli obiettivi del “per ladella Diga del Menta: tutela naturalistica e fruizione sostenibile”, siglato tra il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ed il Vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale dell’, Domenico Creazzo. Il Parco, attraverso uno studio di fattibilità, vuole verificare quali siano le azioni più efficaci, ma sostenibili, per valorizzare l’area sotto l’aspetto turistico e sportivo (si prevede, infatti, di attivare punti di pesca sportiva, stazione canoistica, punti per il birdwatching) e, contemporaneamente, proseguire nelle ...