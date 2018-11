Ascolti tv | 7 milioni di telespettatori per ' L' amica geniale'

Ascolti tv - Nero a metà con 5.4 milioni batte il Grande Fratello Vip 2018 : Vittoria per il secondo episodio della fiction Nero a metà su Rai1 con Claudio Amendola che ha vinto la prima serata con un ascolto di 5 milioni 433mila telespettatori (23.5% di share), risultando anche il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha registrato 3 milioni 567mila spettatori (20.82%). Su Rai3 Report è stato seguito da 1 milione 769mila spettatori (7.29%). Su Italia 1 il film Brick ...

Ascolti Tv di lunedì 26 novembre 2018 - Amendola conquista 5 milioni e mezzo di spettatori : Molto interessanti gli Ascolti tv di luendì 27 novembre 2018 . La serata di ieri, linfatti, vede il successo di Nero a Metà , la fiction di Raiuno con Claudio Amendola che fa registrare una media che ...

Ascolti tv - L’allieva 2 sfiora i 5 milioni e batte il Grande Fratello Vip 2018 : È ancora ‘L’Allieva 2’, la fiction di Rai1 interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, a vincere il prime time. La puntata del 22 novembre ha avuto un ascolto di 4.916.000 telespettatori (share 20.9%), risultando il programma più visto della giornata dopo il Tg1 delle venti. Ascolti tv prime time Su Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’ è stato seguito da 3.021.000 (share 17.11%) e su Italia 1 bene il film ...

Ascolti tv - Italia – Usa vince con 5.2 milioni di telespettatori : La partita di calcio amichevole trasmessa da Rai1, Italia-Usa, ha vinto il prime time del 20 novembre con 5.251.000 telespettatori pari al 20.55% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 La Bella e la Bestia ha raccolto davanti al video 2.389.000 telespettatori pari al 10.5% di share. Nei dettagli della prima serata su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.187.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rete4 Il Segreto ha ...

Ascolti tv 18 novembre : Che tempo che fa vince con quasi quattro milioni di spettatori : Il talk show di Rai1, Che tempo che fa, ha vinto il prime time di domenica 18 novembre, arrivando a sfiorare i quattro milioni di telespettatori grazie a un episodio con ospiti Giorgia e Leonardo Pieraccioni. Battuta così la fiction con Gianni Morandi L’isola di Pietro 2 che ha comunque raggranellato oltre tre milioni e mezzo di spettatori, facendo così segnare il proprio record stagionale. Ascolti tv domenica 19 novembre, la prima ...

Ascolti Tv di sabato 17 novembre 2018. Otto milioni per gli azzurri. Lo Zecchino d'oro nulla può contro Verissimo : La serata tv di sabato 17 novembre 2018 è stata dominata dalla Nazionale di calcio. Gli azzurri di Mancini non segnano in campo ma vanno in gol con gli Ascolti: la partita Italia-Portogallo di Nations ...

Ascolti tv - L’Allieva 2 con 5 - 6 milioni di telespettatori non ha rivali : Ascolti tv, Prime time La seconda stagione de L’Allieva 2 procede a vele spiegate tanto che la fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi ha ottenuto 5.607.000 telespettatori e il 22,12% di share nel primo episodio, e 4.898.000 con il 23,46% nel secondo. La partita Croazia – Spagna in onda su Canale 5 si è aggiudicata 2.594.000 telespettatori e uno share del 10,40%. Terzo gradino del podio per Rai2 con Su ...

Ascolti tv : 3 - 2 milioni di telespettatori per Tom Hanks e Spielberg con Il Ponte delle spie : Ascolti tv, Prime time La Rai con i suoi primi tre canali si prende l’intero podio della serata televisiva relegando Mediaset ai piazzamenti d’onore con Rai1 in testa che grazie al film Il Ponte delle spie si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata. La pellicola di Steven spielberg con Tom Hanks è stata vista infatti da 3.233.000 telespettatori pari al 15,33% di share. Rai3 con Chi l’ha visto occupa il secondo posto della ...

Ascolti tv - I Medici 2 chiudono con 4.2 milioni di telespettatori : Chiusura vincente per I Medici – Lorenzo il Magnifico che su Rai1 hanno ottenuto 4 milioni 250mila telespettatori e uno share del 18.1% nel prime time del 13 novembre. Ascolti tv prime time Su Italia 1 Le Iene Show hanno raccolto 1 milione 972mila telespettatori (10.82% di share). Su Canale 5 il film Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo è stato visto da 1 milione 860mila telespettatori (8.3%). Record di Ascolti su Rai2 per Stasera tutto è ...

Ascolti tv - I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono alla grande con 5 - 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Chiude in bellezza la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 2, trasmessa da Rai1, la fiction con Alessandro Gassmann ha ottenuto 5.507.000 spettatori e il 23.4% di share, risultando il programma più visto della prima serata e restando per tutti e sei gli appuntamenti sempre sopra i 5 milioni di telespettatori (tanto che si è guadagnata la realizzazione della terza stagione). Al secondo posto, su Canale 5, grande ...

Boom di Ascolti per Milan-Juventus : oltre 2 - 7 milioni di spettatori su Sky : Quasi tre milioni di telespettatori in tv su Sky per il big match tra i rossoneri e i bianconeri a San Siro, vinto dalla squadra di Allegri per 2-0. L'articolo Boom di ascolti per Milan-Juventus: oltre 2,7 milioni di spettatori su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - L’Allieva 2 batte il Grande Fratello Vip 2018 con 4.8 milioni di telespettatori : Con 4 milioni 812mila telespettatori e il 20.1% di share la fiction L’Allieva 2, in onda l’8 novembre su Rai1, si aggiudica ancora una volta la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 è stata seguita da 3 milioni 57mila telespettatori (16.92% di share). Su Rai2 la nuova puntata di Pechino Express – Viaggio in Africa ha ottenuto 1 milione 257mila spettatori (5.64%). Su Rai3 La Tv ...

Ascolti TV / Magazine Champions League : 2 milioni di tifosi (12.18% share) su Rai1 fino alle 23 : 40 di ieri - oltre 300mila fino alle 00 : 21 di oggi su RaiSport (2.70% share) : Grandi ASCOLTI TV per la sfida europea Juventus-Manchester United, trasmessa dal primo canale nazionale ieri sera: 6.391.565 telespettatori (share 23.68%) durante il primo tempo e 6.155.684 (share 24.50%) durante la seconda parte dell’incontro. Ennesimo risultato positivo per l’informazione sportiva Rai: il Magazine Champions League, condotto da Paola Ferrari, con Alberto Rimedio e il commento tecnico di Paolo Rossi, per la ...