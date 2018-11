Ascoli | auto finisce in un fossato | Antonio muore a 42 anni intrappolato tra le lamiere

fanpage

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Zeffire, 42enne residente a Monteprandone ma di orgine pugliese, è mortotra ledella sua: dopo averne perso il controllo, per cause ancora da chiarire, è finito nel canale di raccolta delle acque dalle sponde in cemento armato che si trova al centro di una rotatoria. Lascia la moglie e tre figli.