As Roma Futsal Under 15 | altro esame superato Capitan Folco | «Crediamo al primo posto»

As Roma Futsal (serie B) - Arnaudi rimane sereno : «Il nostro obiettivo è la salvezza» : Roma – L’inizio di campionato della prima squadra è stato complicato. Ma mister Remo Arnaudi ha troppa esperienza per sorprendersi delle difficoltà dell’As Roma Futsal nel torneo di serie B. «Abbiamo fatto una corsa contro il tempo e a livello organizzativo non è stato possibile prepararsi nella maniera giusta – dice l’allenatore giallorosso – Abbiamo conquistato la vittoria nel primo turno di campionato contro il Foligno e poi abbiamo ...

As Roma Futsal - altro successo per l’Under 15. Pavese poker : «Dobbiamo vincere il campionato» : Roma – Un altro largo successo per l’Under 15 provinciale dell’As Roma Futsal. La squadra di mister Fabrizio Davide ha battuto con un netto 8-2 il Ferentino nell’ultimo match di campionato. Una gara sulla carta complicata che i giovani giallorossi hanno messo presto in discesa grazie al poker di uno scatenato Michele Pavese. A completare il tabellino sono poi arrivati la doppietta di Folco e i gol di Fefè e di Luca Salerno, quest’ultimo un ...

Todis Lido di Ostia Futsal (A2) - altra rimonta vincente. Matranga : «Complimenti alla Roma» : Roma – Un’altra vittoria col brivido per il Todis Lido di Ostia Futsal. La squadra di mister Roberto Matranga ha vinto 5-4 a Frascati, sul campo della Roma calcio a 5 che ha messo a lungo in difficoltà i lidensi. Un risultato importante (anche perché Ortona e Real Cefalù continuano a non perdere colpi), ma una prestazione che ha lasciato qualche perplessità a mister Matranga. «Non posso essere contento, soprattutto per il fatto che anche ...

As Roma Futsal - gli Esordienti vincono il torneo denominato “Aspettando il campionato” : Roma – Che il lavoro del settore giovanile dell’As Roma Futsal fosse decisamente promettente lo si era capito fin da subito. Anche i risultati, però, stanno cominciando a rafforzare questa tesi: sabato scorso, ad esempio, gli Esordienti di mister Nino Savastano (sotto gli occhi del responsabile tecnico Fabrizio Davide) hanno vinto il torneo “Aspettando il campionato” battendo il Team Garden per 3-0 nella finale disputata presso il centro ...

As Roma Futsal - buona la prima dell’Under 17. Caracciolo : «Possiamo fare una buona stagione» : Roma – Una prima di campionato coi fiocchi per Marco Caracciolo e per l’Under 17 dell’As Roma Futsal. Il capitano della partita d’esordio del gruppo allenato da mister Fabrizio Davide (per l’occasione assente per motivi personali e sostituito in panchina dalla coppia composta da Luigi Falco e Fabio Mazza) ha avuto in “affidamento i gradi” per la prima volta in carriera e la squadra ha avuto la meglio di misura sulla Virtus Santa Maria in ...

As Roma Futsal - Fabrizio Davide presenta le giovanili del centro “Manianpama” di Setteville : Roma – Al fianco dell’Under 19 nazionale (che fa attività all’Oasi di Pace e gioca al PalaMunicipio esattamente come la serie B) e della squadra Giovanissimi (che fa attività al “Peter Pan” di Castelverde e giocherà il suo campionato fuori classifica), l’As Roma Futsal ha un altro corposo “pezzo” delle sue giovanili presso il “Manianpama” di Setteville. Il supervisore e responsabile di tutta l’attività che si svolge presso quel centro è Fabrizio ...

As Roma Futsal (serie B) - il ds Scano : «La vittoria col Foligno importante per il morale del gruppo» : Roma – La serie B dell’As Roma Futsal ha cominciato col piede giusto. Dopo due sconfitte nelle gare ufficiali di Coppa della Divisione e Coppa Italia di categoria, la formazione di mister Remo Arnaudi ha battuto 8-7 il Foligno nel match disputato sul campo amico del “PalaMunicipio”. Triplette per Gastaldi e il giovane Cavalli, un gol a testa per Simone Ricciarini e il portiere giapponese Yoshida, tesserato dell’ultima ora in casa ...