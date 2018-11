Arte è Scienza | venerdì 30 al Museo Archeologico di Sarno

Tra Arte - scienza e tessile : Il genio di Leonardo in mostra al Museo del Tessuto di Prato : ... sia in Toscana che in Lombardia - spiega Claudio Giorgione , curatore del Museo Nazionale scienza scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci -. Negli stessi anni in cui lavora al Cenacolo e al Cavallo , ...

La tecnologia svela i segreti di Caravaggio : con l’eye tracking l’Arte diventa scienza : L'hi-tech e la tecnologia svelano i misteri dell'arte di Caravaggio. Durante un convegno alla Città della scienza di Napoli, alcuni esperti hanno ricostruito la tecnica "tipo" con cui il grande pittore riusciva a realizzare gli importanti capolavori della storia dell'arte che ci hanno fatto innamorare.Continua a leggere

La Scienza sale sul palcoscenico della Sala Assoli. Quattro Assoli di Scienza innovativi al via mArtedì 27. : ... o presso botteghino Sala Assoli_abbonamento ' 30 > repliche diurne per la scuola _' 8 - abbonamento ' 24 su prenotazione a Le Nuvole 0812395653 , feriali 9/17, 0812395666 , anche in orari spettacoli,...

Arte e scienza insieme domani all'Aquila per un corso di videochirurgia sulla scultura corporea : ... insieme a Vittorini, ha inaugurato a luglio l'installazione 'Le otto opere della Misericordia' al Pio Monte di Napoli, un'opera tra sacro e profano, che rappresenta un parallelismo tra scienza e ...

Vacca : "Diagnostica per immagini è incontro tra scienza e Arte" : ...al patrimonio culturale' promosso dalla Fondazione Bracco in occasione della XVII Settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria che si terrà a Napoli il 20 novembre nella Città della scienza. ...

RAI - RADIO3 * ' SCIENZA ' : ' Samantha Cristoforetti ospite negli studi di via Asiago - mArtedì 13 novembre ' - : "Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande sogno della mia vita." L'addestramento estenuante, i fallimenti, le frustrazioni, e le fatiche. Ma anche la gioia incontenibile di ...

La scienza non è un’Arte - troppo spesso l’Università legittima le pseudoscienze : L’articolo 33 della Costituzione garantisce la più ampia libertà per le materie che si vogliano insegnare e apprendere nelle nostre scuole e nelle nostre università, senza nessun limite. Tuttavia, la Costituzione – così come in generale la nostra giurisdizione – non ha il compito di definire, in sen

Chimica e musica si fondono a Torino : mArtedì l'esibizione degli studenti del Montani e del Pergolesi al Festival "Teatro e scienza : Matematica e altri demoni" : Montani' per partecipare al Festival 'Teatro e scienza: Matematica e altri Demoni', in programma dal 30 settembre fino al 27 novembre. La serata del 13 si terrà al Teatro Vittoria, dove andrà in ...

Donne e scienza alla sala Leopoldina : successo di pArtecipazione al convegno del Soroptimist : Fa STEM" , Soroptimist International " Science, Technology, Engeneering, Mathematics, , un ciclo di iniziative dedicate alle Donne e alla scienza, ed era rivolto alle scuole superiori del territorio, ...

La persuasione : Arte o scienza? : ... 1, La scienza è da ritenersi in una qualche misura superiore all'arte? 2, Perché la persuasione, diversamente dalle altre competenze, avrebbe il diritto di elevarsi al rango di scienza? Per tentare ...

Arte E SCIENZA : IL CHIRURGO PAOLO VITTORINI ''SCULTORE DEL CORPO E DELL'ANIMA'' : L'AQUILA - 'La bellezza è un insieme di equilibri, non esiste la perfezione, l'importante è riconoscersi nel proprio CORPO e piacersi. In questo senso il CHIRURGO è 'lo scultore moderno', colui che ...

Arte e scienza - ancora - insieme dopo vent'anni : L'Arte e la scienza possono avere molte più cose in comune di quanto si possa immaginare. L'intuizione, la creatività e la capacità di vedere il mondo da un altro punto di vista fanno pArte tanto dell'...

Uomo Galileo : dialoghi con la coscienza - ovvero l'Arte di vivere secondo scienza : Sabato 27 Ottobre alle ore 21.00, presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo andrà in scena lo Spettacolo teatrale "Uomo Galileo dialoghi con la coscienza, ovvero l'arte di vivere secondo scienza"; ...