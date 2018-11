Arriva sequel ' Il racconto dell' Ancella'

Ufficiale il sequel di Penny Dreadful - Arriva City of Angels : prime anticipazioni su trama e cast : Il sequel di Penny Dreadful è finalmente realtà: l'annuncio che la serie Showtime tornerà in onda con nuovi episodi arriva a due anni dalla sua brusca cancellazione che suscitò un moto di indignazione tra il suo pubblico. La serie, acclamata dalla critica ma capace di raggiungere un pubblico forse troppo di nicchia per le aspettative dell'emittente, fu interrotta dopo tre stagioni nel 2016. Eppure questo horror drammatico che ha portato in ...