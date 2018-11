Arezzo | uccide ladro | titolare d’azienda indagato per eccesso di legittima difesa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Èperdil’uomo che, poco prima delle quattro di questa mattina, ha ucciso a colpi di pistola un 29enne moldavo. Si tratta di un gommista di Monte San Savino (). Secondo le prime indagini dei carabinieri il 29enne sarebbe entrato nella sede della ditta sfondando una finestra insieme a un complice che poi è riuscito a fuggire. Ildell’attività, 57 anni, aveva subito 38 furti negli ultimi anni e da tempo dormiva in ditta per difendere la sua proprietà. Una storia che aveva raccontato anche in programmi televisivi.Ascoltato dal pm Andrea Clausani, l’uomo ha dichiarato di essersi svegliato per i rumori e di aver sparato d’istinto due o tre colpi di pistola. Il 29enne si è poi accasciato nel cortile dell’azienda. I colpi lo avrebbero ferito a un ginocchio e a una coscia: quest’ultimo potrebbe aver colpito l’arteria ...