Arezzo | uccide il ladro Fredy si difende | Coscienza pulita

: Uccide ladro a Monte San Savino (#Arezzo), indagato per eccesso di legittima difesa - Agenzia_Ansa : Uccide ladro a Monte San Savino (#Arezzo), indagato per eccesso di legittima difesa - rtl1025 : ?? #Arezzo, dopo 38 furti, scopre #ladro e lo uccide, indagato Un #gommista ha sparato al 29enne moldavo che poco pr… - SkyTG24 : #UltimOra #Arezzo, uomo uccide ladro in sua azienda, indagato per eccesso legittima difesa #canale50… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Parla di "legittima difesa a tutti gli effetti" il legale diPacini, il gommista 57enne indagato per eccesso colposo di legittima difesa. La notte scorsa ha ucciso un 29enne moldavo che era entrato nella sua ditta spaccando una vetrata per tentare un furto, ma si sente "tranquillo" perché "con laa posto".Il commerciante di Monte San Savino viveva da quattro anni nella ditta dove lavorava dopo i 38 furti subiti e gli ingenti danni (economici) sofferti. Non parlerà con la stampa, preferisce chiudersi in un comprensibile silenzio. Ma il suo pensiero viene espresso dall'avvocato, Alessandra Cheli: "È costernato e dispiaciuto per quanto accaduto", dice. E non teme l'indagine avviata. Per l'avvocato si tratta di "un atto dovuto perché c'è da accertare un fatto, ci sono delle indagini in corso. L'indagine è doverosa e si attendono le risultanze con assoluta serenità".Intanto ...