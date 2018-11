Arezzo | Meloni e Salvini si schierano dalla parte dell' imprenditore che ha ucciso un ladro

Blastingnews

: #Salvini e #Meloni all'attacco sul caso di #Arezzo, dove un gommista ha sparato al ladro entrato in azienda. L'uomo… - VelvetMagIta : #Salvini e #Meloni all'attacco sul caso di #Arezzo, dove un gommista ha sparato al ladro entrato in azienda. L'uomo… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Undi Monte San Savino (), che in passato ha subito ben 38 furti, ha sparato eunsorpreso nella sua azienda. L'uomo è ora indagato per eccesso di legittima difesa.suasi sono schierati Matteoe Giorgia, sostenendo il diritto a difendersi in caso di furto.Ilera un moldavo di 29 anni L', titolare di una rivendita di pneumatici, era abituato a dormire sul proprio posto di lavoro. A seguito dei tentativi di furto verificatisi negli ultimi anni, infatti, aveva deciso di presidiare la propria azienda munito di pistola. La scorsa notte, intorno alle ore 4.00, ha raccontato di essere stato svegliato da rumori sospetti e di aver sparato alcuni colpi. Le pallottole hanno ferito uno dei due ladri che erano entrati nella sua proprietà, provocandone la morte. Si tratta di un 29enne di origini moldave, che si ...