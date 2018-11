Arezzo | l' uomo che ha ucciso un ladro denunciò in tv | ' Io prigioniero nella mia azienda'

Blastingnews

: Dopo 38 furti è lo Stato ad aver fallito per non aver garantito la sicurezza. #IostoconFredy e chiedo un riconoscim… - Giorgiolaporta : Dopo 38 furti è lo Stato ad aver fallito per non aver garantito la sicurezza. #IostoconFredy e chiedo un riconoscim… - SkyTG24 : #UltimOra #Arezzo, uomo uccide ladro in sua azienda, indagato per eccesso legittima difesa #canale50… - MIOTTOSTEFANO : RT @ClaudioPerconte: La vergogna della vicenda di Arezzo non è il ladro ucciso da un imprenditore esausto. E' che un uomo sia stato derubat… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) "Per me è un incubo infinito. Non smetto mai di lavorare e non faccio più ferie": la sua vita da recluso, Fredy Pacini l'aveva raccontata ai giornali e in tv lo scorso marzo dopo l'ultimo assalto subito. L'imprenditore toscano di 59 anni, oggi nel ciclone mediatico per aver sparato eunche si era introdottosua, la Pacini Gomme che si trova a Monte San Savino, provincia di, era già diventato un 'caso' per un record negativo. Aveva infatti subito ben 38 furti, tra quelli andati a segno e quelli tentati.Un accanimento tale da parte di malviventi che quattro anni fa lo ha spinto a trasferirsi a vivereditta considerandola l'unica soluzione per proteggere i suoi beni....