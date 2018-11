Appropriazione indebita e truffa | sequestrati beni per 2 | 6 milioni al presidente della

Lega - Salvini querela Belsito per Appropriazione indebita : La denuncia è indispensabile per celebrare il dibattimento. In base alle nuove norme, infatti, per il reato contestato non si può più procedere d'ufficio

Fondi Lega : Matteo Salvini querela Francesco Belsito per Appropriazione indebita : Matteo Salvini ha querelato Francesco Belsito per appropriazione indebita. L'ex tesoriere del Carroccio è imputato con Umberto Bossi e il figlio Renzo per aver usato i Fondi del partito per fini privati.Ieri, 26 novembre, Belsito e Umberto Bossi sono stati condannati dalla corte d'Appello di Genova per una maxi truffa ai danni dello stato. I giudici hanno inoltre confermato il sequestro dei 49 milioni al partito.Per Rinaldo Romanelli, ...

Berlusconi - il gip archivia l’indagine per frode fiscale e Appropriazione indebita nell’inchiesta su Publitalia : Silvio Berlusconi colleziona un’altra archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Vicidomini, ha archiviato le accuse di frode fiscale e appropriazione indebita che erano state contestate all’ex premier in uno stralcio dell’inchiesta su Publitalia, concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset. A chiedere di chiudere l’indagine senza contestare accuse a Berlusconi erano stati i pm Giordano Baggio e ...

Fisco - in appello ridotta pena a Diana Bracco grazie a prescrizione e norma su Appropriazione indebita : La Corte d’appello di Milano ha ridotto da 2 anni a 1 anno e 9 mesi la condanna di Diana Bracco, ex vicepresidente di Confindustria ed ex presidente di Expo 2015 spa, che era accusata di frode fiscale e appropriazione indebita in qualità di presidente del cda della Bracco spa. In particolare, infatti, una parte dell’imputazione fiscale è stata cancellata in secondo grado dalla prescrizione, mentre da quella di appropriazione indebita Bracco è ...

Savona - sul conto oltre mezzo milione di euro : amministratore denunciato per Appropriazione indebita