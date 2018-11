Apple | ecco iPhone XR e cinturini Red per la lotta all’Aids

Spotify - ecco la nuova app per Apple Watch : Le novità ruotano anzitutto intorno al maggiore controllo delle attività in corso sull'account Spotify direttamente dal quadrante dello smartWatch più venduto del mondo. Durante gli impegni ...

Spotify - ecco la nuova app per Apple Watch : Più controllo direttamente dal quadrante dell’orologio della Mela, che tuttavia ancora aspetta app essenziali come Facebook, Instagram, Amazon e gran parte della suite di Google

Ecco gli accessori Apple USB-C e il nuovo caricabatterie di iPad Pro 2018 - : Adattatore da Jack audio a USB-C 1 di 5 Intanto Apple ha aggiunto anche un inedito connettore USB-C con minijack , già presente nel mondo dei telefoni Android, che viene venduto ovviamente a parte , ...

Apple considera iPhone 5 obsoleto : ecco cosa cambierà per il melafonino : Non buonissime notizie arrivano sul conto di iPhone 5, definito ormai 'vintage' od 'obsoleto', a seconda se si parli di Stati Uniti o resto del mondo. Il melafonino del 2012, che ha segnato la storia del segmento, cambia categoria, avendo superato i 5 anni d'età. Questo, però, non significa che il produttore californiano cesserà di prendersene cura, visto che di recente si sta predisponendo per il lancio di un programma di riparazione dedicato a ...

Apple Watch Serie 4 - ecco come sarà possibile utilizzare la funzione ECG anche in Italia : Una delle nuove e più interessanti funzioni che sono state introdotte sul nuovo Apple Watch Serie 4 è senza dubbio la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dallo smartWatch. Questo è possibile grazie al sensore leggi di più...

Insieme ai nuovi iPad - Apple rilascia iOS 12.1. Ecco le novità : (Foto: Apple) L’evento Apple che si è concluso in questi minuti a New York (con un’esibizione della cantante Lana Del Rey sul palco) non è stato solo l’occasione per la casa di Cupertino di annunciare gli ultimi iPad Pro e gli attesi aggiornamenti a MacBook Air e Mac Mini, ma anche di iniziare il rilascio di iOS 12.1, l’ultimo mini aggiornamento del sistema operativo, già rinnovato completamente in occasione del lancio di ...

Come va l'iPhone Xr di Apple? Ecco la nostra prova : ... a vederlo, l'Xr è un iPhone a tutti gli effetti, nel design inconfondibilmente Apple, e pure la sua caratteristica più tipica, i sei colori diversi della scocca, non è affatto nuova nel mondo della ...

Apple - evento del 30 ottobre : ecco cosa dovremmo aspettarci : Manca ormai davvero poco all’evento Apple che si terrà il prossimo 3o ottobre a New York, e tutti ci stiamo chiedendo cosa presenterà la società di Cupertino sul palco dell’Accademia di musica di Howard Gilman a leggi di più...

"C'è ancora dell'altro" : ufficiale l'evento Apple. Ecco cosa potrebbe essere presentato : Giunge inatteso il misterioso invito che quest'oggi Apple ha recapitato alle redazioni di tutto il mondo. A poco più di un mese dalla presentazione dei nuovi iPhone e dell'Apple Watch , il 30 ottobre si terrà a Brooklin un'altro evento, che potrebbe riguardare la nuova linea di Mac e iPad Pro. '...

Apple App Store : Ecco gli abbonamenti Prova Gratis a trabocchetto : Sull’App Store è una moda in continua aumento. Applicazioni in Prova gratuita che poi si trasformano a pagamento senza avviso Apple App Store: Ecco gli abbonamenti Prova Gratis a trabocchetto Prove Gratis che poi diventano a pagamento senza autorizzazione. E’ la moda diffusa sull’App Store che vede una discreta fetta di applicazioni essere colpite da […]

Apple App Store : Ecco gli abbonamenti Prova Gratis a trabocchetto : Sull’App Store è una moda in continua aumento. Applicazioni in Prova gratuita che poi si trasformano a pagamento senza avviso Apple App Store: Ecco gli abbonamenti Prova Gratis a trabocchetto Prove Gratis che poi diventano a pagamento senza autorizzazione. E’ la moda diffusa sull’App Store che vede una discreta fetta di applicazioni essere colpite da […]

Evento Apple a metà Ottobre? Ecco cosa potremmo vedere : Un probabile Evento di Apple a metà mese potrebbe vedere la presentazione di diversi dispositivi tra cui i nuovi iPad e MACBook Evento Apple a metà Ottobre? Ecco cosa potremmo vedere Apple non vuole fermarsi e dopo un settembre che ha visto la presentazione dei nuovi iPhone XS, XS Max ed iPhone XS oltre che […]

Evento Apple a metà Ottobre? Ecco cosa potremmo vedere : Un probabile Evento di Apple a metà mese potrebbe vedere la presentazione di diversi dispositivi tra cui i nuovi iPad e MACBook Evento Apple a metà Ottobre? Ecco cosa potremmo vedere Apple non vuole fermarsi e dopo un settembre che ha visto la presentazione dei nuovi iPhone XS, XS Max ed iPhone XS oltre che […]

Apple - ecco finalmente le nuove emoji con la versione 12.1 di iOS : Questione di poche settimane per i rossi, i calvi, i ricci e i grigi di capelli così come per nuovi animali, faccine e cibi: dai cupcake al volto cosparso di cuoricini fino al lama, la zanzara, il cigno e il procione