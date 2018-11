meteoweb.eu

Anziani: generazione '55 special', 1 su 2 autonomo fino a più di 80 anni

(Di mercoledì 28 novembre 2018) C’erano una volta gli, quelli rassegnati a imboccare il viale del tramonto senza più avere niente da dire né da dare, prigionieri di stereotipi stravolti ora dai nuovi senior. I protagonisti del baby boom, che insieme hanno condiviso battaglie politiche e sociali, e insieme sono cresciuti diversi: maturi all’anagrafe, giovani dentro. Li chiamano’55’ e li ha fotografati un’indagine condotta su 6 mila ultra 55enni di 5 Paesi in 3 continenti, illustrata oggi a Milano alla presenza di Lidia Ravera, scrittrice in prima linea per i diritti della terza età. La prima buona notizia è che più di 9 su 10 si sentono in salute; la seconda è che almeno 6 su 10 si occupano da soli di ogni aspetto della vita; la terza è che quasi la metà si conservaa oltre 80. Indipendenti, risolti, ottimisti, sociali e social. Nonni doc, ...