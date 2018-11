Antiterrorismo in Sardegna | fermato uomo | progettava attacco chimico ...

Blitz Antiterrorismo dei Nocs in Sardegna - un arresto : “Progettava attentato chimico” : L’operazione è stata condotta dagli uomini dei Nocs , insieme alle squadre Digos di Nuoro e Cagliari con il coordinamento della Dda di Cagliari. Il presunto terrorista è un 38enne di origine palestinese che secondo l'accusa stava progettando un attentato chimico contro un obiettivo sensibile sull'Isola.Continua a leggere

