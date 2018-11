Anteprima | il mondo incantato nel nuovo video di Giorgia Angiuli

wired

: RT @internewsit: Anteprima giornali: Inter, contro il Tottenham di Kane basta un punto! - - AndreaInterNews : RT @internewsit: Anteprima giornali: Inter, contro il Tottenham di Kane basta un punto! - -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)è una producer e dj con un background da polistrumentista e compositrice di formazione classica. I suoi set mescolano elettronica, sax, tastiere, flauti, synth analogici vintage come il Moog Sub37, Juno 106, il famigerato O-B-6 synth e altri ancora. Un insieme di visioni che convergono nel suo primo album, In a Pink Bubble, che trae ispirazione anche dal suo recente tour mondiale. Un viaggio trareale e fantasia. Ed è proprio da questo che nasce il suo, Nothing To Lose: la rappresentazione di un viaggio attraverso le tappe della vita di due protagonisti, dove suonare insieme è un’attività indispensabile della natura umana. C’è una forte circolarità del tempo e la volontà di creare nuove identità e nuove possibilità come fondamentali aspetti chiave del gioco.è una osservatrice di questi eventi e batte il tempo che passa tra gioco e ...