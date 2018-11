Anna Tatangelo e Gigi D' Alessio | a passo di danza uno show per la vita

Anna Tatangelo dona 50mila euro al Bambino Gesù di Roma/ 'Grazie ai bimbi per il loro affetto' - IlSussidiario.net : Anna Tatangelo dona all'ospedale Bambin Gesù di Roma 50mila euro: la cantante condivide sui social l'emozione provata con i piccoli malati.

Il cuore grande di Anna Tatangelo : 50mila euro al Bambino Gesù di Roma : L’aveva detto, e ha mantenuto la parola. Anna Tatangelo aveva promesso di devolvere in beneficenza i soldi vinti nel 2018 con la seconda edizione di Celebrity Masterchef, in cui si era classificata prima, e così è stato. La 31enne cantante di Sora, da poco tornata insieme a Gigi D’Alessio, ha donato i 50mila euro vinti all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, a sostegno delle attività di accoglienza. Anna è stata accolta ...

Un Natale al sud : trama - cast e curiosità del film con Anna Tatangelo : Mercoledì 21 novembre, alle 21.20 su Canale 5, va in onda in prima tv il cinepanettone del Natale 2016 Un Natale al sud, pellicola che vede la partecipazione di Massimo Boldi, Paolo Conticini, Enzo Salvi e Biagio Izzo nei ruoli principali. Ad affiancarli, in più, c’è anche un’Anna Tatangelo in grandissimo spolvero che esordisce col botto nel mondo della commedia all’italiana. Un Natale al sud: trailer Un Natale al sud: ...

Audio e testo di Ragazza di Periferia di Anna Tatangelo con Achille Lauro e Boss Doms nel segno delle origini comuni : Ragazza di Periferia di Anna Tatangelo con Achille Lauro e Boss Doms arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 9 novembre. Il nuovo singolo mette insieme due mondi apparentemente distanti che viaggiano su binari paralleli, quelle comuni di Periferia. Sono così due realtà che si incontrano per dare vita a qualcosa di nuovo, mettendo insieme le storie di due ragazzi di Periferia, quali sono Anna Tatangelo e Achille ...

Anna Tatangelo ritorna in periferia con Achille Lauro e Boss Doms : Da venerdì 9 novembre esce in radio e in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming “Ragazza di periferia” (GGD Srl/Sony Music) il nuovo singolo di Anna Tatangelo in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms. Due mondi apparentemente distanti, due percorsi di musica e di vita a prima vista destinati a strade tra loro lontane, si incrociano e si mescolano sotto il segno delle origini comuni, quelle della periferia. Achille Lauro e ...

Anna Tatangelo super sexy su Instagram manda in delirio i fan : foto : E Anna Tatangelo manda in tilt Instagram. No, non (o almeno non solo) per il countdown al suo prossimo singolo (e poi album) sui social. Ah, non ve ne eravate accorti? È questa la novità più succosa, perché la cantante diventata famosa con il singolo “Ragazza di periferia“, che vinse nella categoria Giovani al Festival di Sanremo 2005, sta per tornare con il remix del brano, in uscita il prossimo 9 novembre, che porta la firma di Achille Lauro e ...

Achille Lauro all’Alcatraz di Milano il 7 novembre : ultimi biglietti - orari e il duetto con Anna Tatangelo : Achille Lauro all'Alcatraz di Milano stasera, mercoledì 7 novembre, per il primo dei due eventi in programma quest'anno. Il secondo è atteso a Roma, Atlantico, il prossimo sabato 10 novembre. Per il concerto di Achille Lauro all'Alcatraz di Milano sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 23 euro per posto unico intero non numerato in piedi oppure al prezzo di 93 euro per il posto unico incluso nel pacchetto Vip, c'è ...