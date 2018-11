Android 9 Pie su Motorola Moto X4 è già realtà per gli utenti brasiliani

Potete ora provare la Beta di Android 9 Pie per Nokia 8 : Trapela l'aggiornamento Beta di Android 9 Pie per Nokia 8. Download ed installazione disponibili. L'articolo Potete ora provare la Beta di Android 9 Pie per Nokia 8 proviene da TuttoAndroid.

Si avvicina sempre di più Android Pie sul Samsung Galaxy S9 : le novità della seconda beta : Stiamo entrando ufficialmente in una nuova importantissima fase per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus e che, al contempo, attendono segnali di un certo peso per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Dopo avervi parlato di alcune funzioni che sono emerse proprio in questi giorni per l'utenza in questione, stando ai primi riscontri giunti dal web, oggi 28 novembre possiamo finalmente ...

Samsung rilascia la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 - con Samsung One UI : Samsung ha rilasciato la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, con Samsung One UI. Prima beta nel Regno Unito. L'articolo Samsung rilascia la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9, con Samsung One UI proviene da TuttoAndroid.

Rilasciato Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2 Lite : Buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi A2 Lite: il produttore cinese, infatti, ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo Rilasciato Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2 Lite proviene da TuttoAndroid.

Anche il Nokia 7.1 si aggiorna ad Android 9 Pie : All'elenco degli smartphone di HMD Global che possono vantare Android 9 Pie si è aggiunto nelle scorse ore pure il Nokia 7.1. Ecco tutti i dettagli L'articolo Anche il Nokia 7.1 si aggiorna ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Quasi obbligata la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 : indizio d’oltreoceano : La beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 ci sarà Quasi sicuramente: manca l'ufficialità dell'annuncio per il phablet lanciato in agosto ma oggi 27 novembre raccogliamo un indizio inconfutabile in questa direzione, pure dopo quanto accaduto la settimana scorsa (sempre in merito all'update di questo dispositivo). Il Samsung Galaxy Note 9, proprio qualche giorno fa, è stato "paparazzato" con a bordo il firmware beta del prossimo sistema ...

Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Italia : Motorola One inizia a ricevere in Italia un nuovo importante aggiornamento software con Android 9 Pie, l'ultima release del sistema operativo, e le patch di sicurezza di novembre. L'articolo Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16.0 con Android 9 Pie è quasi pronta al debutto : L'ultimo resoconto rilasciato dal team di LineageOS parla del rilascio ormai vicino di LineageOS 16.0 basata su Android 9 Pie, di miglioramenti alla ROM e all'infrastruttura, di nuovi arrivi e di addii, anche temporanei. L'articolo LineageOS 16.0 con Android 9 Pie è quasi pronta al debutto proviene da TuttoAndroid.

È in arrivo Android 9 Pie in versione beta per Honor 8X : Honor 8X riceverà presto Android 9 Pie. Il nuovo aggiornamento sta per arrivare in versione beta sul mercato cinese. A partire dalla prossima settimana gli Honor 8X potranno installarla, mentre per il mercato globale l'attesa non dovrebbe andare tuttavia oltre il mese di dicembre. L'articolo È in arrivo Android 9 Pie in versione beta per Honor 8X proviene da TuttoAndroid.

Inspiegabile scelta per Android 9 Pie su Samsung Galaxy : meno funzionale la registrazione video : A volte anche gli sviluppatori fanno delle scelte poco felici e per Android 9 Pie su Samsung Galaxy e in particolare in riferimento all'interfaccia proprietaria One UI, possiamo individuarne già una relativa alla registrazione video. Il passaggio dalla modalità scatto a quella di un filmato con il prossimo aggiornamento rischia ora di diventare meno funzionale e a dirla tutta, anche farraginoso. A darne l'allarme (si fa per dire) è il sito ...

Potete già provare Android 9 Pie su OnePlus 5T e OnePlus 5 : Dopo una relativamente lunga attesa, i fan più impazienti di OnePlus possono provare Android 9.0 Pie anche su OnePlus 5T e 5: infatti un leak ha reso disponibile il firmware della beta chiusa di HydrogenOS, ovvero la ROM di OnePlus dedicata al mercato cinese. L'articolo Potete già provare Android 9 Pie su OnePlus 5T e OnePlus 5 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie : Xiaomi Mi A2, il secondo smartphone Android One del produttore cinese, si sta ufficialmente iniziando ad aggiornare ad Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi Mi A2 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 aggiornamento Android 9 Pie : Scaricare e aggiornare Huawei P20 ad Android 9. Ecco come e dove scaricare e installare sul telefono Huawei l'ultima versione di Android 9.

Occasione Android Pie per Huawei Mate 10 Pro : firmware ufficiale europeo : L'ultima segnalazione in Italia di aggiornamento destinato a Huawei Mate 10 Pro risale all'inizio del mese di novembre, quando il dispositivo aveva iniziato a ricevere il pacchetto B157, contrassegnato dalla patch di sicurezza di ottobre 2018. Da quel momento non si hanno avuto più notizie relative al roll-out che interessa l'ex top di gamma della serie Mate, che sappiamo essere stato da poco sostituito con il più recente Mate 20 Pro. Questo non ...