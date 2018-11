Andrea Mainardi svela i consigli di Antonella Clerici prima del GF Vip

Andrea Mainardi - al “Grande Fratello Vip” l’incontro con la figlia Michelle : Dopo 2 mesi di lontananza Andrea Mainardi ha riabbracciato sua figlia. L’incontro con Michelle è avvenuto nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 in onda il 26 novembre su Canale 5. Lo chef, diventato famoso nella casa per via della sua lacrime facile, è stato invitato da Ilary Blasi a fare una caccia al tesoro fatta di indizi nascosti sotto delle cloche, ma a una condizione: Andrea Mainardi non deve piangere, ...

Gf Vip 3 - Antonella Clerici manda un messaggio ad Andrea Mainardi : "Mi hai insegnato a non piangere quando si taglia una cipolla" : Non se lo aspettava Andrea Mainardi e onestamente non ce lo aspettavamo nemmeno noi: ieri sera nel corso del Grande Fratello Vip 3, lo chef ha ricevuto una sorpresa da Antonella Clerici, la conduttrice de La Prova del Cuoco con la quale ha collaborato per anni.Ecco cosa gli ha detto Antonellina in videomessaggio: Mi hai insegnato a non piangere quando si taglia una cipolla, ma per le emozioni piu belle le lacrime non riesci a ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip - 13^ puntata : annunciata sorpresa per Andrea Mainardi : Il Grande Fratello Vip torna oggi 26 novembre su Canale 5 per la tredicesima puntata della terza stagione. Mancano oramai soltanto due appuntamenti alla finalissima che andrà in onda lunedì 10 dicembre, come ufficializzato qualche giorno fa da Mediaset in un comunicato stampa. Prima di allora, non ci saranno più puntate speciali il giovedì sera anche se la decisione non è da attribuire ai bassi ascolti. Al contrario, come dichiarato dal ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi discute con Andrea Mainardi e viene "redarguita" da Francesco Monte : Giulia Salemi e Francesco Monte, concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, indovinate un po', hanno nuovamente discusso.In quest'occasione, la "colpa" è di Andrea Mainardi, il cuoco lanciato da La prova del cuoco, con cui è praticamente impossibile litigare, visto il carattere positivo e solare. Giulia Salemi, però, è riuscita in quest'impresa.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Giulia Salemi discute con Andrea Mainardi ...

Andrea Mainardi deluso al GF Vip : “Non mi frega più niente” : Grande Fratello Vip: Andrea Mainardi deluso per non aver visto Anna Andrea Mainardi non ha nascosto la sua delusione a Lory Del Santo e Giulia Provvedi. Lo chef de La prova del cuoco, dopo la diretta del Grande Fratello Vip 3, ha preferito andare a dormire presto e allontanarsi dal gruppo. Un disagio manifestato con toni pacati e con pudore. Andrea Mainardi si è sfogato soltanto dopo esser stato raggiunto da Lory Del Santo e Giulia Provvedi. ...

Chi è Anna Tripoli - la fidanzata di Andrea Mainardi : Sorridente, bellissima e molto riservata, Anna Tripoli è la fidanzata (segreta) di Andrea Mainardi. Lo chef bergamasco, che attualmente si trova nella casa del GF Vip, ha sempre difeso la sua compagna, che è lontana dal mondo dello spettacolo e non vuole apparire. In questi giorni però il pubblico ha imparato a conoscerla, dopo che Anna, per rassicurare Andrea, gli ha inviato un messaggio con un aereo. La fidanzata dello chef della Prova del ...

