Andrea Damante paparazzato con Maya Henry la sua nuova fiamma

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Qualche tempo faaveva detto che per lui sarebbe stato difficile innamorarsi, ma sembra proprio che in realtà sia felicemente accompagnato. Dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis,ha trovato unafidanzata che tra l’altro somiglia molto alla sua ex.oggi fa il deejay nelle discoteche più note, si accompagna con la giovane ereditiera. La ragazza ha 18 anni, ed è nata in Texas dove fa la modella e dove ha fondato una charity che si occupa di bambini, istruzione e animali. I due sono stati fotografati da “Diva e donna” mentre passeggiano a Beverly Hills, dovesi trovava per motivi lavorativi, prima di entrare in un locale per una romantica cena.non èalla cronaca rosa. dato che tempo fa si era parlato di lei per un flirt con Lyam Payne, ex membro della band degli “One direction”.