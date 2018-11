Anche i santi avrebbero applaudito il gommista di Monte San Savino

Roma - si mette male Anche in vista dell’Inter : Di Francesco annuncia quattro pesantissime assenze : Al termine del match contro il Real Madrid, l’allenatore della Roma ha annunciato quattro pesanti assenze in vista dell’Inter Una sconfitta amara, addolcita però dall’aritmetica qualificazione agli ottavi di Champions League. La Roma si lecca le ferite dopo lo 0-2 dell’Olimpico, concentrandosi adesso sul prossimo big match che l’attende in serie A, dove affronterà l’Inter impegnata a sua volta questa ...

Piazza Affari debole con le bAnche pesanti e lo spread in risalita : Indici in calo dopo l'exploit della vigilia. Restano le incertezze sulle modifiche alla manovra, in più oggi al via tre giorni di aste di titoli di Stato per il Tesoro...

Rai - c'è l'accordo : Freccero torna e va a Raidue. De Santis - prima donna a Raiuno. Arriva Anche un vicepresidente : Per la prima volta potrebbe Arrivare una donna alla guida di Rai1 ma anche un direttore a titolo sostanzialmente gratuito a Rai2. La convocazione ufficiale del Cda Rai è Arrivata sui tavoli...

Giuseppe Toniolo : mons. Sorrentino - "santità laicale chiamata a esprimersi Anche nelle strutture della società" : ... nei limiti consentiti quaggiù, discioglie tutti i conflitti, assicura tutti gli interessi, promuove tutti i ragionevoli miglioramenti, che essa risponde alla scienza, ai concreti bisogni umani, e ad ...

De Luca : Raggi santificata Anche con Capitale in condizione pietosa : Napoli – Dopo l’assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi, sull’inchiesta nomine “vedo un’ondata di vittimismo, di santificazione e glorificazione da parte del Movimento 5 Stelle”. È il commento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia. “La Raggi – dice – e’ stata chiamata a rispondere in un ...

Pensioni in pagamento Anche nel ponte di Ognissanti a Ragusa : Le Pensioni del mese di novembre saranno regolarmente in pagamento negli uffici postali di Ragusa anche venerdì 2 e sabato 3 per il ponte Ognissanti

Ognissanti : Confindustria Alberghi - il maltempo colpisce Anche il turismo : Nonostante un calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, per il Ponte di Ognissanti, la rilevazione flash effettuata da Confindustria Alberghi segna, a causa del maltempo, una battuta di arresto per il settore. anche le città d’arte, per antonomasia mete prescelte da italiani e turisti stranieri, nei 4 giorni del lungo ponte, pur registrando segnali positivi, non raggiungono pienamente i risultati attesi. Roma, in primis, vede una ...

MAnchester United-Juventus - pesantissimo affondo di Rio Ferdinand : “è sembrata una sfida tra adulti e bambini” : L’ex difensore dello United ha commentato in maniera durissima la partita giocata dai ‘red devils’ contro la Juventus La Juventus vince all’Old Trafford contro il Manchester United, un successo voluto e meritato per i bianconeri che guidano adesso il raggruppamento con nove punti in tre partite. Una dimostrazione di forza sottolineato in maniera sprezzante anche da Rio Ferdinand ai microfoni di BT Sport, non ...

Papa Francesco proclama 7 nuovi santi. Nell'Albo Anche Paolo VI e Oscar Romero : Paolo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio "li iscriviamo Nell'Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa siano devotamente onorati tra i Santi". Lo ha detto Papa Francesco pronunciando la formula di canonizzazione.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assiste con la figlia alla cerimonia.CHI SONO I SETTE nuovi SANTIPapa ...

Papa Francesco proclama sette santi : tra loro Anche Papa Paolo VI e il vescovo Oscar Romero : Il grande timoniere del Concilio Vaticano II Paolo VI e il vescovo martire salvadoregno Oscar Romero. Ma oltre a loro sono stati proclamati santi da Papa Francesco anche i beati Francesco Spinelli, madre Maria Caterina Kasper, madre Nazaria Ignazia March Mesa, Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio. La cerimonia è iniziata alle 10 in Vaticano, con la messa celebrata da Bergoglio. “Il martirio di monsignor Romero non fu solo nel momento della ...