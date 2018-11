Ancelotti: «Siamo primi nel girone, il resto sono chiacchiere»

ilnapolista

(Di giovedì 29 novembre 2018) L’intervista a Sky Carlointervistato da Sky al termine da Napoli-Liverpool: «Io non ho fatto calcoli, è chiaro se si vinceva 3-0 era meglio. Non puoi andare a Liverpool e fare calcoli, piuttosto devi andare lì per giocare bene e vincere. Il. La realtà è chein testa aldopo cinque partite. Ci dobbiamo preoccuapre, ma anche gli altri devono farlo. Il Liverpool deve preoccuparsi di noi e il Psg deve preoccuparsi di andare a Belgrado».«Noi non posaspettare che la partita ci venga incontro, noi dobbiamo andare addosso alla partita con le nostre caratteristiche, anche i nostri limiti. Sennò poi succede come nel secondo tempo di stasera che abbiamo perso equilibrio,stati poco reattivi».Hamsik? «Il calcio è curioso, è bello vedere come ci hanno massacrato per i gol non segnati su calcio d’angolo. Al primo corner, tac ...