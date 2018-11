Amici della Terra | X Conferenza nazionale sull' Efficienza energetica

Ambiente : Amici della Terra fanno il punto sull’efficienza energetica : E’ in corso a Roma la X Conferenza Nazionale sull’efficienza energetica, la ormai storica due giorni organizzata dagli Amici della Terra per fare il punto sullo stato delle politiche e per avanzare proposte sui nuovi obiettivi nazionali di efficienza energetica. Questa mattina nella prima sessione dei lavori si e’ parlato di mobilita’ e di combustibili alternativi. Riccardo De Lauretis per Ispra – Istituto Superiore ...

Conta su di me - il film che parla della malattia e di una straordinaria Amicizia : Arriva in sala Conta su di me, il lungometraggio premiato all’ultimo festival di Giffoni come miglior film Generator +13. Conta su di me racConta la storia di un’amicizia sui generis fra un trentenne scapestrato che non sa cosa vuole dalla propria vita e un quindicenne affetto da una cardiopatia sin dalla nascita. ??? Lenny ha 30 anni e conduce una vita piena di eccessi: droghe, alcool, serate in discoteca e decappottabili lanciate nella piscina ...

Niccolò Centioni e Micol Olivieri : lei torna a parlare della fine dell’Amicizia : Niccolò Centioni e Micol Olivieri de I Cesaroni: l’attrice torna a parlare del loro allontanamento Tra Niccolò Centioni e Micol Oliveri de I Cesaroni sembra proprio che non tornerà mai il sereno. Le ultime parole dell’attrice pare confermino questa ipotesi. I due si sono conosciuti proprio sul set della nota serie italiana, rispettivamente nei ruoli […] L'articolo Niccolò Centioni e Micol Olivieri: lei torna a parlare della ...

Anticipazioni della prima puntata de 'L'amica geniale' : L'Amicizia di Nelù e Lila : Arriva su Rai 1 la tanto attesa serie televisiva basata sul best-seller di Elena ferrante, "L'amica geniale". La prima puntata della fiction verrà trasmessa martedì 27 novembre su Rai 1 a partire dalle 21.15 e comprenderà il primo episodio della serie intitolato "Le bambole" ed il secondo chiamato "I soldi". La trama ''L'amica geniale'' racconta le vicende legate alla vita di due bambine conosciutesi nella Napoli degli anni 50, Elena Greco detta ...

L’intervista di Elisa a Verissimo : “Amici è stata una delle esperienze più belle della mia vita” (video) : Per la prima volta oggi 24 novembre abbiamo visto Elisa a Verissimo, ospite del programma condotto da Silvia Toffanin per parlare della sua vita e della sua musica. Nella sua grande carriera ha ottenuto ventitré dischi di platino, un disco di diamante e sei dischi d’oro che corrispondono a milioni di copie vendute. Nata a Trieste e cresciuta a Monfalcone, Elisa ha scritto la sua prima canzone a 11 anni, mentre a 13 anni ha iniziato ad ...

Olivia morta di polmonite a 18 anni. Gli Amici : “Colpa della muffa nel dormitorio universitario” : ?Olivia Paregol, 18 anni, è morta in seguito alle complicazioni avute dopo aver contratto un virus che colpisce le vie respiratorie, l'adenovirus.Continua a leggere

Diretta Amici : nella puntata del pomeriggio continua la formazione della classe : continua la formazione della classe nella scuola di Amici, il talent ideato e condotto, da ormai diciotto anni, da Maria De Filippi. nella prima puntata andata in onda settimana scorsa, che ha visto come ospite l'ex vincitore Irama, sono stati selezionati i primi tre protagonisti; per quanto riguarda la categoria Canto hanno fatto il loro ingresso Tish e Giordana Angi, mentre per il ballo, tra i tanti aspiranti, la scelta è ricaduta su Miguel ...

'Sono stato una vittima' - la critica di Biondo su Amici : le sue parole sul programma della De Filippi : Biondo, il rapper romano di 21 anni, a un anno da Amici è pronto a tornare sulla scena musicale con un nuovo album: Ego. Il cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale...

Amici di Maria : la cantante Giordana Angi innamorata della ballerina professionista Elena D’Amario? Ecco le sue parole : Fidanzata e vita privata di Giordana Angi: le curiosità sulla cantante di Amici 2018/2019 Giordana Angi di Amici 18 ha dichiarato candidamente di aver avuto delle storie d’amore con delle donne. Una in... L'articolo Amici di Maria: la cantante Giordana Angi innamorata della ballerina professionista Elena D’Amario? Ecco le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chi è Marcello Sacchetta - conduttore della striscia quotidiana di Amici : Bello, di successo e talentuoso: Marcello Sacchetta è il conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è entrato nella scuola più famosa d’Italia nel 2012 e dal 2015 ha iniziato a raccontare le avventure degli studenti dell’accademia. Classe 1983, è nato a Napoli e sin da piccolissimo ha dimostrato una grande passione per la danza, seguendo le orme del suo mito: Michael Jackson. A nove anni ha iniziato a ballare ...

Amici anticipazioni lunedì 19 novembre - possibili eliminati e ammessi della settimana : anticipazioni Amici 2018 19 novembre: la classe si formerà col tempo Eccoci con le prime anticipazioni sulla puntata di Amici di lunedì 19 novembre. Non sappiamo nel dettaglio cosa succederà durante tutta la settimana, visto che la registrazione di questa settimana è andata interamente in onda; sappiamo però che gli insegnanti saranno impegnati nella valutazione […] L'articolo Amici anticipazioni lunedì 19 novembre, possibili eliminati e ...

Irama ad Amici 18 apre la nuova edizione : la formazione della classe e il banco a Giordana Angi (video) : Torna da oggi 17 novembre il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Migliaia di ragazzi si sono presentati alle audizioni, ma solo alcuni sono riusciti ad arrivare ad oggi tramite vari step in cui i professori di canto e di ballo hanno visionato e scelto i candidati più preparati e pronti. Tra coloro che sono arrivati all’ultimo step, però, non tutti conquisteranno uno dei banchi della scuola. Maria De Filippi apre la prima puntata del ...

Amici 18/ Anticipazioni 17 novembre : la formazione della classe tra sorprese e 'forse' - IlSussidiario.net : AMICI 18, oggi 17 novembre 2018, parte la nuova edizione su Canale 5. Ospiti, professiori, vast e allievi della nuova classe