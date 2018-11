Amazon ne inventa una al giorno Dopo i negozi fisici | anche le stampe e InterTwine

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Chesia un vulcano in costante attività lo sanno tutti, ma l’ultima idea di invitare le persone a vedere i prodotti venduti online, la trovo veramente geniale. Dunque, prima ci convincono che possiamo fare tutto comodamente seduti nella nostra poltrona, semplicemente con pochi click sul nostro pc, smartphoone, tablet e poi mettono in piedi un evento dal 14 al 26 novembre per far toccare con mano i prodotti. Ovviamente hanno invitato i clienti in concomitanza del Black Friday a “festeggiare insieme visitando l’Loft for Xmas, il primo show room innovativo della filiale italiana”.Vale la pena ricordare che la società di Jeff Bezos lo scorso settembre ha aperto uno a New York, nell’elegante quartiere di SoHo e che oltreoceano annovera decina di punti vendita:Books,Pop-Up in cui si può provare l’hardware della società eGo, quelli senza ...