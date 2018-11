Ama | raccolta ingombranti rinviata per concomitanza domenica ecologica

romadailynews

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Roma – Ama comunica che l’appuntamento di2 dicembre nei municipi dispari con la campagna “Il tuo quartiere non e’ una discarica”,straordinaria gratuita dei rifiuti urbani, elettrici ed elettronici, organizzata dall’azienda in collaborazione con il TGR Lazio, e’ rinviato a data da destinarsi.Nei prossimi giorni, sara’ comunicata la nuova data di dicembre della campagna. Il rinvio si rende necessario per lacon la seconda, predisposta dall’Amministrazione di Roma Capitale, che prevede2 dicembre il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del Pgtu (Piano generale del traffico urbano), dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.Ama ricorda ai cittadini che, oltre ai servizi a ...