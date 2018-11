Alberi preziosi per rendere le città più verdi e più sane | al via il primo forum mondiale

meteoweb.eu

: Oggi è la Giornata Nazionale degli Alberi! ?????? Noi la celebriamo con i nostri frutti preziosi. ? - LuigiDattilo2 : Oggi è la Giornata Nazionale degli Alberi! ?????? Noi la celebriamo con i nostri frutti preziosi. ? - Radio3tweet : #PrimaPagina: il reportage di @ferruccio_sansa per il @fattoquotidiano 'Gli alberi si sono spezzati, le persone no'… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Le foreste e gli spazipossono contribuire a crearepiù resilienti e sostenibili e affrontare le sfide di una popolazione urbana in aumento, è il messaggio che la FAO ha dato oggi ai partecipanti alsulle foreste urbane.“Sono necessari modelli di crescita urbana più sostenibili“, ha dichiarato Hiroto Mitsugi, Assistente Direttore Generale della FAO, del Dipartimento forestale, nel suo intervento all’apertura del. “Leesistenti e future devono pianificare e progettare spazie aree boschive urbane per soddisfare interessi e bisogni diversi, fornire servizi eco-sistemici richiesti da una società urbana in crescita e migliorare la continuità tra spazi rurali e spazi urbani“, ha aggiunto.Ha anche invitato i partecipanti ad approvare una serie di soluzioni forestali urbane – elencate di seguito e ...