Al via il primo dottorato in Italia su Industria 4 0 frutto di una collaborazione tra le

Primo promo di The Flash 5×08 : un viaggio nel tempo e i nemici di sempre per l’episodio numero 100 : Cento candeline pronte a farsi spegnere dai e Primo promo di The Flash 5x08: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa della visione dell'episodio numero 100 in onda negli Usa martedì prossimo, 4 dicembre. Siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo 2018 e non solo in termini di settimane ma anche di episodi delle serie tv americane e, in particolare, di The Flash 5 che saluterà il suo pubblico con un episodio epico e poi il ...

Al via il Primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane : a Mantova - dal 28 Novembre al 01 Dicembre : Dal 28 Novembre al 1 Dicembre 2018 la città di Mantova ospiterà il 1st World Forum on Urban Forests, il Primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), organizzato dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da un comitato scientifico internazionale di esperti diretto dall’architetto e urbanista ...

FLAvia VENTO - LITE CON ROGER GARTH E MALENA A POMERIGGIO 5/ 'Biagio D'Anelli non sarà né il primo né l'ultimo' - IlSussidiario.net : FLAVIA VENTO accusata da ROGER GARTH e da MALENA per il suo passato burrascoso. Le parole pronunciate ieri a POMERIGGIO Cinque.

Primo viaggio negli Stati Uniti? Alcune cose che sicuramente vi sorprenderanno di questa cultura! - Curiosità - news ed informazioni : Ossessione per lo sport universitario In altre parti del mondo, lo sport universitario è considerato un'irrilevanza di basso livello. negli Stati Uniti è roba da milioni di dollari, con stadi ...

SIMG : al via il primo laboratorio di medicina di simulazione : La SIMG (Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie) inaugura la prima Scuola di medicina Pratica con il primo laboratorio permanente di medicina di simulazione di proprietà di una società scientifica, mettendolo a disposizione dei propri associati e della medicina generale del nostro Paese per l’Alta Scuola di Formazione, con percorsi basati sull’apprendimento attivo. “Come può un paziente avere un infarto del miocardio al ...

Rivian R1T - Primo teaser del pick-up elettrico - VIDEO : La startup americana Rivian ha dato appuntamento al Salone di Los Angeles (dal 30 novembre al 9 dicembre) per la presentazione del pick-up R1T, anticipata da un teaser VIDEO. Si tratta di un veicolo con propulsione elettrica dal quale deriveranno altri progetti, dal momento che la piattaforma base permetterà di accogliere ulteriori varianti di carrozzeria. Il motto "Electric Adventure Vehicles", peraltro, chiarisce l'obiettivo del ...

Caterina Balivo e il suo primo romanzo - Gli uomini sono come le lavatrici - viaggio sentimentale da Napoli a Milano : Ammiratori e curiosi in attesa di un autografo e un selfie con Caterina Balivo . Pubblico in piedi alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo a Roma, piena per la presentazione di Gli uomini ...

Ddl Anticorruzione - in commissione primo via libera al daspo per i corrotti : C’è il primo via libera al daspo a vita per i condannati per corruzione. Le commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera hanno approvato la norma del ddl Anticorruzione, il provvedimento che nei giorni scorsi ha provocato non poche tensioni dentro il governo e in particolare sul tema della prescrizione. Tra le altre cose oggi è stato approvato anche un emendamento che stabilisce una diminuzione delle sanzioni in caso di ...

Al via domani la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale - a 30 anni dal primo trapianto con cellule staminali cordonali : 150 banche in tutto il mondo, 600 mila donazioni disponibili, 35 mila trapianti effettuati utilizzando le cellule staminali cordonali, questi i numeri che ben evidenziano la necessità di rendere noto quanto il sangue cordonale e le cellule in esso contenute stiano contribuendo a cambiare progressivamente il mondo della medicina. Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza della conservazione del sangue ...

Contraccettivi gratuiti agli under 26 e prevenzione - anche la Toscana dà via libera : “Salute sessuale al primo posto” : Preservativi, pillole, spirali, cerotti e altri Contraccettivi saranno gratuiti anche in Toscana. La giunta regionale ha approvato la proposta dell’assessora Pd al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, in merito a “educazione alla salute sessuale e riproduttiva e all’accesso alla contraccezione gratuita”. “Una decisione che abbiamo fortemente voluto, fondamentale per contrastare malattie sessualmente ...

Chievo - Pellissier contro Ventura : 'Voleva andare via dal primo momento' : Una situazione di certo non facile in casa Chievo Verona, non solo per i risultati, ma soprattutto dopo le dimissioni di Gian Piero Ventura [VIDEO], ormai ex tecnico della squadra veneta. Per il momento dalla societa' non sono trapelate notizie circa i motivi che hanno portato il mister a dimettersi dopo solo quattro partite in Serie A. Ma non sono mancate le reazioni dopo l'annuncio del tecnico. Ed è proprio il capitano della squadra, Sergio ...

Strage di viareggio - i legali degli imputati : “Annullare sentenza di primo grado. Fu giustizia di vicinato : giudici viareggini” : È partito in retromarcia il processo di appello per la Strage di Viareggio. Con la prescrizione che incombe per tre reati su quattro, questa mattina, alla prima udienza di fronte alla Corte d’Appello di Firenze, alcuni difensori degli imputati – tra cui vari ex manager di Ferrovie dello Stato e altre aziende del gruppo condannati in primo grado –, guidati da Ennio Amodio, già legale di Silvio Berlusconi, hanno chiesto al collegio, presieduto da ...

Imprese : domani al via il primo 'Weekend of Startups' d’Italia : Alla John Cabot university a competere 100 partecipanti, fra studenti universitari di diversi atenei Ue e imprenditori

Ferrovie - al via il primo servizio merci sulla rete ad Alta velocità : mercitalia Fast è il primo servizio al mondo di trasporto ferroviario ad Alta velocità dedicato alle merci. Sarà poi il mercato, con il trascorrere del tempo, a decretare il successo o il fallimento ...