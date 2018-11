cosenzapage

: #ULTIMORA INCIDENTI SUL LAVORO: Agricoltore di 53 anni muore schiacciato dal trattore in località Redipiano frazion… - NewsTG_ : #ULTIMORA INCIDENTI SUL LAVORO: Agricoltore di 53 anni muore schiacciato dal trattore in località Redipiano frazion… - CosenzaPage : Agricoltore di 53 anni muore schiacciato dal trattore - - - ilquotidianoweb : Schiacciato dal #trattore, morto #agricoltore a 53 anni L'incidente è avvenuto in #campagna nel #Cosentino… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) SAN PIETRO IN GUARANO , COSENZA, - Undi 53, Vincenzo Le Pera, é morto in un incidente sul lavoro in località 'Caselle nuove' di Redipiano, frazione di San Pietro in Guarano. Le Pera, ...