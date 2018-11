Aggressione a Niccolò Bettarini | imputato ammette di averlo ferito con una coltellata

Niccolò Bettarini in tribunale. Chiesti 10 anni per i ragazzi accusati dell' Aggressione : Si è svolta la prima udienza del processo con rito abbreviato a carico degli aggressori di Niccolò Bettarini . Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini era presente in tribunale di fronte ai quattro giovani accusati di averlo ferito con un coltello di fronte alla discoteca Old Fashion di Milano. Niccolò Bettarini accoltellato all'uscita di una discoteca a Milano: parlano Simona Ventura e ...

Aggressione a Niccolò Bettarini - si apre il processo ai suoi aggressori a Milano : Il 19enne, ferito con otto coltellate fuori da una discoteca lo scorso luglio, si è presentato in aula per la prima udienza

Verissimo - Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo l’Aggressione [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi ospiti in studio: dal vincitore di Amici Irama alla coppia di comici Christian De Sica e Massimo Boldi, fino a Niccolò Bettarini con la mamma Simona Ventura. Il ragazzo ha parlato per la prima volta dopo l’aggressione subita all’uscita di una discoteca a Milano. Verissimo, Niccolò Bettarini racconta: “Per la prima ...