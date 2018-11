Accoltellai il figlio della Ventura e di Bettarini | prima ammissione da uno

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Arriva unanel processo abbreviato ai quattro aggressori di Niccolòdi Simonae Stefano, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio davanti ad una discoteca milanese. Uno degli imputati, Davide Caddeo, con una memoria depositata dai suoi avvocati Robert Ranieli e Antonella Bisogno, ha detto di aver colpito il 19enne almeno con una coltellata. Per il pm Elio Ramondini ne avrebbe sferrate otto. Il processo riprende domani davanti al gup Guido Salvini.Da quanto si è saputo, Caddeo, 29 anni, nella memoria in cui ammette (un'parziale rispetto all'imputazione che parla di otto coltellate) di aver ferito con un coltello e con almeno un fendente il giovane, ha spiegato che era in corso una rissa quel mattino, lui era ubriaco,era un pò strafottente, a suo dire, e così ha ...