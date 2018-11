“Abbiamo girato il mondo per un anno in luna di miele e ci è costata meno del matrimonio”

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) L'abito bianco, i confetti, il lancio del riso, e poi ancora il rinfresco coi parenti, il taglio della torta e i regali degli invitati. In ogni matrimonio occidentale che si rispetti, ci sono delle tradizioni immutabili che si tramandano di generazione in generazione e che ogni sposo prepara con cura. Tra di esse, indubbiamente non può mancare la fatidicadi, sia essa una crociera nei mari più belli che la natura ci offre o una romantica passeggiata all'ombra della Tour Eiffel. Eppure, Simona e Matteo – due giovani ragazzi calabresi il cui amore è sbocciato in Inghilterra – la lorodivoluto pensarla diversamente: zaino sempre in spalla, itinerario serrato (con 14 diverse nazioni in programma) e, soprattutto, ben 373 giorni di viaggio, da affrontare rigorosamente mano nella mano.Non c'è dubbio che un coronamento tanto ...