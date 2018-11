A Ragusa Ibla La signora delle camelie

Festival Organistico Internazionale a Ragusa Ibla : XXIII Festival Organistico Internazionale di Ibla , sostenuto dal Comune di Ragusa . A dicembre in programma tre concerti dal 2 al 20 dicembre.

Fervono a Ragusa Ibla i preparativi per la festa dell'Immacolata : Sono già iniziati a Ragusa i preparativi in onore della Patrona principale della Sicilia: Maria Santissima Immacolata. Fissati i primi appuntamenti

Coralli e cammei di Torre del Greco a Ragusa Ibla : L’arte di lavorare il corallo sarà al centro di una straordinaria iniziativa promossa per il 17 novembre a Ragusa Ibla dall’associazione gioiellieri

L'oro verde del Mediterraneo - workshop a Ragusa Ibla : workshop dedicato a produttori e consumatori a Ragusa Ibla organizzato da Aristoil per parlare di innovazione e rilancio dell'olio d'oliva

Prove sismiche sul viadotto che collega via Risorgimento e Ragusa Ibla : Prove sismiche sul viadotto che collega via Risorgimento a Ragusa Ibla . Si terranno mercoledì e giovedì, 17 e 18 ottobre. Chiuso al traffico.

Artisti di strada - 16 spettacoli quasi in contemporanea a Ragusa Ibla : Il programma, disponibile in numerosissime copie negli stand della manifestazione, ha previsto ben sedici spettacoli differenti in dodici location differenti. , Le foto sono di Federica Vero,