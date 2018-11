A pochi giorni dal lancio Battlefield V ha già visto il primo taglio di prezzo negli USA

Måneskin - i concerti sold out in pochi giorni : arrivano tre nuove date a Roma - Bologna e Milano : nuove date per il tour primaverile dei Måneskin, la band rivelazione dell'anno che ha registrato il sold out di tutti i concerti con 'Il Ballo della Vita Tour ' , in partenza a marzo 2019. A ...

Vieri ed il dono a Costanza Caracciolo a pochi giorni dal parto : un enorme mazzo di rose per l’ex velina [VIDEO] : Bobo Vieri avvistato per le vie di Milano con in spalla un enorme mazzo di rose rosse per Costanza Caracciolo: il video virale sui social Bobo Vieri si riscopre romantico dopo la nascita di sua figlia Stella. L’ex calciatore è stato avvistato per le vie di Milano con un enorme mazzo di rose rosse che sono state destinate a Costanza Caracciolo. L’ex velina ha poi scritto sui social: “grazie al papà più dolce del mondo!!!! ...

Dieta della mela verde : perdi peso e ti depuri in pochi giorni. Ecco come funziona : È un periodo ideale per rimettersi in forma. Natale è dietro l’angolo e si sa, in quei giorni è praticamente impossibile non sgarrare. È quindi questo il momento perfetto per pensare alla linea e magari buttare finalmente giù quei chiletti che a forza di aperitivi e di gelati ci portiamo dietro da fine estate. Conoscete la Dieta della mela verde? Il frutto non è solo bello da vedere, croccante e succoso: è anche un ottimo alleato per tornare in ...

Cagliari - mal di pancia le fa perdere conoscenza : muore a 7 anni nel giro di pochi giorni : Una vera e propria tragedia, l'ennesima, riguarda purtroppo la morte di una piccola creatura innocente, questa volta a causa di un problema di salute improvviso che l'ha uccisa. Il dramma a Cagliari, dove la bambina Amelia Sorrentino, di appena sette anni e figlia dell'ex campione di nuoto Corrado, è deceduta nel giro di pochi giorni per una patologia intestinale di cui però nessuno si era accorto. La piccola lamentava un forte mal di pancia, ...

Gabriele Cirilli piange in diretta a Verissimo per la madre morta pochi giorni fa : Gabriele Cirilli e un dolore immenso. Il comico, che ci ha abituato alle sue battute e all'espressione sempre sorridente, è scoppiato a piangere in diretta a Verissimo . Si è coperto il viso con le ...

Pensioni - tra pochi giorni arriva la tredicesima : occhio alle date (non le stesse per tutti) : Pensioni dicembre 2018: arriva la tredicesima, oltre al "solito" assegno. Per ritirarla, alcuni pensionati dovranno...

Dieta Dubrow - come perdere tanti chili in pochi giorni. Funziona così : Si chiama Dieta Dubrow ed è una Dieta che arriva dagli Stati Uniti e promette di farci perdere 20 chili. Cioè tantissimi. La Dieta Dubrow è diventata celebre soprattutto grazie ai suoi inventori: Heather e Terry Dubrow. La prima è una star del reality The Real Housewives of Orange County, il secondo è un chirurgo plastico, protagonista di Botched, programma che in Italia tutti conosciamo con il nome Vite di plastica. Entrambi si ...

Spazio : tra pochi giorni il lancio di ESEO - il primo satellite interamente creato da studenti universitari europei : ESEO (European Student Earth Orbiter) verrà lanciato in volo nell’orbita terrestre dalla California il 19 novembre 2018. Si tratta di una missione micro-satellitare sviluppata, integrata e testata dagli studenti di diverse università europee, tra cui l’Università di Bologna. Gli esperimenti condotti a bordo dell’ESEO includeranno scattare foto della Terra, misurare i livelli di radiazione e testare tecnologie che potranno essere utilizzate per ...

L’estate di San Martino “dura tre giorni e un pochinino” : ecco i proverbi più famosi e l’origine della leggenda : “Soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per scelta“, questa è la storia di Martino di Tours così come tramanda Sulpicio Severo, suo discepolo, che narra come Martino, nel 327, sia fuggito a 10 anni da casa a Ticinum, l’attuale Pavia, per opporsi al volere del padre, il quale – ex ufficiale – vuole indirizzarlo alla carriera militare. Nel corso della fuga Martino incontra una famiglia di cristiani che, dopo ...

Formula 1 - Robert Kubica : “Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare. Può esserci un futuro anche in Ferrari” : Manca ancora qualche tassello nel completare l’elenco completo dei piloti che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. Un sedile vuoto pare esserci ancora in Williams, dove non dovrebbe essere riconfermato il russo Sirotkin, anche a causa della mancanza dell’importante budget economico avuto nella scorsa stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Robert Kubica ed il pilota polacco è stato intervistato da Motorsport.com ed ha ...

A pochi giorni dall'X018 spuntano le versioni Xbox One di Age of Empires : Definitive Edition e Rise of Nations : Ormai pochi giorni ci separano dall'X018, l'evento di Microsoft in programma questo weekend dedicato interamente al mondo Xbox.Questa mattina abbiamo scoperto quali saranno i sicuri protagonisti della manifestazione di Città del Messico, sappiamo che ci sarà spazio per Crackdown 3, Minecraft, Sea of ​​Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4 ma, come confermato da Microsoft, ci sono anche delle sorprese per i giocatori.Cosa ...

Laura Barriales già in forma a pochi giorni dal parto : La sua piccola è nata da pochi giorni, ma Laura Barriales è già tornata in forma. L’attrice spagnola lo scorso 30 ottobre ha dato alla luce Melania, la sua primogenita nata dall’amore per Fabio Cattaneo. Dopo le nozze con l’imprenditore e commerciante di vino, celebrate lo scorso anno lontano dai riflettori e con una cerimonia super segreta, Laura Barriales è finalmente diventata mamma. La 36enne ha partorito in Svizzera, nella ...