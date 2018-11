5 cose da sapere se vuoi fare ecommerce in Cina

L’Amica Geniale questa sera su Rai1 : 10 cose da sapere sulla serie tv tratta dal romanzo best seller della misteriosa Elena Ferrante : Ancora poche ore e il romanzo L’Amica Geniale prenderà vita in televisione. Per i fan che non hanno visto i primi due episodi al Festival di Venezia o nella preview di tre giorni nelle sale cinematografiche italiane, l’attesa è finita. Le otto puntate dirette da Saverio Costanzo, tratte dal best seller di Elena Ferrante, andranno in onda questa sera in prima serata su Rai 1, quando saranno trasmessi i primi due episodi. Per i profani qui di ...

"L'amica Geniale" - 5 cose da sapere sulla serie tv se non avete letto la saga (senza spoiler) : È tutto pronto: stasera, 27 novembre 2018, sugli schermi Rai arriva L'amica geniale, serie TV tratta dall'opera di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo. Prodotta da Rai, HBO, Wildside e Tim Vision, la serie trasporterà sullo schermo personaggi, ambienti e sensazioni raccontati nei romanzi dalla scrittrice diventata fenomeno mondiale.Giusto un anno fa, Edizioni E/O dava alla luce l'edizione completa della tetralogia firmata ...

10 cose da fare e da sapere in Madagascar : Madagascar è la quarta più grande isola del mondo e ci vive il 5 per cento delle specie animali e vegetali del mondo, l'80 per cento delle quali sono endemiche del Madagascar. Questo vuol dire che ...

Black Friday : le cose da sapere per approfittarne : Gli sconti sono già iniziati su Unieuro, sul sito delle profumerie Douglas e su Amazon, ma solo per l'Echo Dot

Backstreet Boys : 5 cose che devi assolutamente sapere su di loro : Backstreet's back alright The post Backstreet Boys: 5 cose che devi assolutamente sapere su di loro appeared first on News Mtv Italia.

Dieci cose da sapere su Cristiano Ronaldo : Cinque Palloni d’Oro e cinque Champions League (senza elencare i numerosi altri premi vinti a livello di club e nazionali) lo rendono certamente uno dei calciatori più forti e vincenti di sempre. Lui, Cristiano Ronaldo, non si è comunque seduto sugli allori e a 33 anni suonati ha cambiato vita e squadra. In estate il campione portoghese ha abbandonato il Real Madrid dopo 9 di permanenza per sbarcare in Serie A, alla corte della Juventus di ...

Sei cose da sapere sull'acido ialuronico : L'acido ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo che serve a idratare e proteggere i tessuti: esso è in particolare responsabile della resistenza ed elasticità della nostra pelle. Questa particolare sostanza è impiegata non soltanto in ambito estetico (numerose creme specifiche sono a base di acido ialuronico), ma anche in ambito medico (sempre più spesso si assiste alla messa in commercio di integratori a base di ...

Tim - le cose da sapere sulla cacciata di Genish : L'amministratore delegato di Telecom Italia è stato destituito dal consiglio di amministrazione. Colpa anche, ma non solo, dei conti non brillanti

cose da sapere in vista del Black Friday : Ogni quarto venerdì di novembre (il 23 quest'anno) molti negozi online fanno grossi sconti e promozioni: una lista dei principali siti che partecipano

Referendum Atac - 7 cose da sapere : Ci siamo. Si terrà oggi il Referendum sull' Atac , l'azienda di trasporti pubblici di Roma sul cui destino sono chiamati a esprimersi i cittadini romani. Il Referendum consultivo è stato promosso dai ...

Apple Pencil 2 - tre cose da sapere sulla nuova “matita” : La scorsa settimana, durante l’evento di presentazione dei nuovi iPad Pro, Apple ha presentato anche l’accessorio che più si presta all’utilizzo di un iPad Pro, la versione aggiornata di Apple Pencil. Come abbiamo già avuto leggi di più...