Wind Tre | la fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit arriva a Parma

"The Other Side of the Wind" - a oltre 30 anni dalla morte di Orson Welles esce il suo ultimo film : È uscito, su Netflix, l'ultimo film del grande regista, un autoritratto metanarrativo legato a doppio filo con il libro-intervista di Peter Bogdanovich Il campione di tennis Andre Agassi non è ...

Wind presenta All Inclusive Limited e Smart Limited Edirion - mentre Tre tenta alcuni già clienti : Wind presenta le nuove offerte ALL Inclusive e Smart Limited Edition, mentre Tre tenta alcuni già clienti con un pacchetto di traffico Internet aggiuntivo. L'articolo Wind presenta All Inclusive Limited e Smart Limited Edirion, mentre Tre tenta alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

Tim con 50GB e minuti illimitati a 7€ contro iliad e attacca Vodafone e Wind Tre con 15 GO New w Deca GO : Continuano le offerte operator attack Tim con 50GB con obiettivo i clienti iliad, ma non solo. Oltre Iron 50GB anche Deca Go e 15 Go New per i clienti Vodafone e Wind Tre. minuti illimitati e 50GB a 7€ per i clienti iliad, 50 GB e 1000 minuti a 15€ oppure minuti illimitati e 20GB a 12€ per i clienti Wind Tre e Vodafone. Tim con 50GB e minuti illimitati Tim Iron è attivabile in negozio ed è dedicata ai clienti iliad e di operatori virtuali che ...

Tar del Lazio : nessuna multa per le bollette a 28 giorni per Tim - Vodafone - Fastweb - Wind Tre : Il Tar del Lazio ha decretato che Tim, Fastweb, Wind Tre e Vodafone non dovranno pagare alcuna multa, pari a 1,1 milioni di euro per ciascun operatore, in seguito alla vicenda delle bollette a 28 giorni. Confermati, invece, i rimborsi agli utenti, in che misura non è ancora noto, ma la sentenza è clamorosa e rafforza la posizione delle compagnie che si sentiranno ancor più agevolate nel violare, leggi, norme e regolamenti e toglie quel poco di ...

Tim con 50GB e minuti illimitati a 7€ contro iliad e attacca Vodafone e Wind Tre con 15 GO New w Deca GO : Continuano le offerte operator attack Tim con 50GB con obiettivo i clienti iliad, ma non solo. Oltre Iron 50GB anche Deca Go e 15 Go New per i clienti Vodafone e Wind Tre. minuti illimitati e 50GB a 7€ per i clienti iliad, 50 GB e 1000 minuti a 15€ oppure minuti illimitati e 20GB a 12€ per i clienti Wind Tre e Vodafone. Tim con 50GB e minuti illimitati Tim Iron è attivabile in negozio ed è dedicata ai clienti iliad e di operatori virtuali che ...

Wind e Tre - offerte Natale : 100 Giga in regalo e Smartphone Christmas Edition : A meno di un mese dal Natale, cominciano a fioccare le promozioni degli operatori telefonici. Negli anni passati siamo stati abituati a vedere parecchie iniziative commerciali nel periodo pre-festività, ma stavolta si è iniziato con largo anticipo. Wind e Tre hanno già lanciato alcune offerte natalizie. Il primo mette in regalo traffico dati da utilizzare per un anno intero a chi attiva uno dei pacchetti proposti, mentre il secondo consente di ...

9° Rally Tuscan ReWind : vittoria e poker tricolore per Trentin/De Marco : Trentin/De Marco trionfano nel 9° Rally Tuscan Rewind! Il resto del podio per Bresolin/Pollet e Marchioro/Marchetti entrambi su Skoda Fabia R5 mentre I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9° Tuscan Rewind , ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent. Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche – soprattutto oggi – avversata dal maltempo, che ...

Wind e Tre regalano Huawei Band 3e acquistando Huawei P Smart : Come da titolo, per tutti i nuovi e attuali clienti di Wind e Tre è disponibile una nuova promozione che regala Huawei Band […] L'articolo Wind e Tre regalano Huawei Band 3e acquistando Huawei P Smart proviene da TuttoAndroid.

Tar del Lazio : nessuna multa per le bollette a 28 giorni per Tim - Vodafone - Fastweb - Wind Tre : Il Tar del Lazio ha decretato che Tim, Fastweb, Wind Tre e Vodafone non dovranno pagare alcuna multa, pari a 1,1 milioni di euro per ciascun operatore, in seguito alla vicenda delle bollette a 28 giorni. Confermati, invece, i rimborsi agli utenti, in che misura non è ancora noto, ma la sentenza è clamorosa e rafforza la posizione delle compagnie che si sentiranno ancor più agevolate nel violare, leggi, norme e regolamenti e toglie quel poco di ...

Bordata di Benedetto Levi (Iliad) contro TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb per le rimodulazioni : Benedetto Levi di Iliad si è pronunciato circa la decisione del TAR del Lazio di respingere il ricorso di TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb tentato per inibire il diritto di rimborso, destinato agli utenti, delle somme indebitamente sottratte in relazione alla fatturazione a 28 giorni (ve ne avevamo parlato qui appena due giorni fa). Ancora non si conoscono i criteri su cui si baserà il calcolo degli importi dovuti: sappiamo che il periodo di ...

Info richiesta rimborsi Vodafone - TIM - Wind e Tre su fatturazione a 28 giorni - quali importi? : Entro la fine dell'anno scatteranno i rimborsi Vodafone, TIM, Wind e Tre per la fatturazione a 28 giorni: il TAR del Lazio, come vi abbiamo raccontato ieri in questo articolo dedicato, ha rifiutato il ricorso presentato dagli operatori nazionali, ottenendo, in compenso, l'abolizione della relativa multa. Da qui fino al 31 dicembre 2018, i consumatori potranno esultare, anche se a metà, ed essere risarciti degli aumenti dell'8.6% nel frattempo ...

Offerte telefonia mobile novembre 2018 : le promozioni di TIM - Vodafone - Wind e Tre attive ora | Costi e dettagli : TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia rilanciano le proprie Offerte per novembre 2018. Ecco le promo più interessanti degli operatori attive ora Offerte telefonia mobile, le promozioni di novembre 2018 ...

Wind Tre : sconti speciali su Google Play in occasione Cyber Week : Roma, 22 nov., askanews, - Wind Tre, in occasione della 'Cyber Week', consiglia ai propri clienti a marchio Wind e 3, amanti del mobile gaming, una speciale promozione per scaricare giochi da Google ...

Travolti TIM - Vodafone e WindTre da Iliad : quale ci ha rimesso di più - dati pregressi : Che gli operatori nazionali non se la passino troppo bene dopo l'arrivo di Iliad è cosa scontata: vi avevamo già parlato delle ingenti perdite subite da TIM e da Vodafone (che solo in parte sono riuscite a reggere l'urto con i lanci rispettivi di Kena Mobile e ho. Mobile), e qualcosa ci dice che il contraccolpo subito da WindTre non sia stato da meno. Come riportato da 'mondomobileweb.it', ad offrire una panoramica di quella che era la ...