Vrsaljko non convocato per Tottenham

Inter - a Londra missione ottavi : ma Vrsaljko non ce la fa : E adesso, sulla spinta della ritrovata vittoria, caccia al primo obiettivo stagionale: mercoledì con un punto può arrivare la qualificazione agli ottavi di Champions. Uno step importante, specie dopo ...

Inter - la situazione infortunati in vista del Frosinone : out Vrsaljko e Dalbert - Nainggolan e Asamoah… : La pausa per gli impegni delle Nazionali non è stata particolarmente positiva per l’Inter, che ha perso per strada due terzini: Vrsaljko e Dalbert. Il primo si è procurato un’elongazione del bicipite femorale in occasione della partita di Nations League contro l’Inghilterra, mentre il secondo in allenamento ha accusato una distrazione al gemello della gamba sinistra. I due saranno ovviamente assenti nella gara di sabato ...

Infortunio Vrsaljko - elongazione del bicipite femorale : salta il Frosinone - speranza Tottenham : Inizio di stagione piuttosto complicato per Sime Vrsaljko. L'esterno croato, arrivato a Milano dopo l'ottimo Mondiale giocato con la sua nazionale, non è riuscito fin qui a rispettare le attese. Solo ...

Inter - Vrsaljko : la coscia è k.o. - salterà la gara col Frosinone : Sime Vrsaljko si ferma di nuovo. L'esterno dell'Inter, uscito domenica al 26' della sfida di Nations League tra la sua Croazia e l'Inghilterra dopo un Intervento su Rashford, è stato visitato ieri all'...

Inter - D'Ambrosio-Vrsaljko in difficoltà : a destra non si sfonda : La difesa dell'Inter cerca un padrone sulla destra. Con l'arrivo di Sime Vrsaljko i nerazzurri puntavano a sistemare definitivamente il ruolo di terzino destro, ma finora Luciano Spalletti non ha ...