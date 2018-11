Volley | Mondiale per Club | splendida Lube domato lo Zenit al tie break

LIVE Civitanova-Zenit Kazan Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : sfida di lusso - i marchigiani inseguono e trascinano i russi al tie break : 2-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, match valido per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. A Radom (Polonia) andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno vinta dalla corazzata russa che però in questa circostanza è già con le spalle al muro: i ragazzi di Alekno, infatti, hanno perso ieri il derby contro il Fakel Novy Urengoy e dunque sono quasi obbligati a vincere per continuare a inseguire ...

LIVE Civitanova-Zenit Kazan Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : sfida di lusso - i marchigiani pareggiano dopo il buon avvio dei russi : 1-1 : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, match valido per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. A Radom (Polonia) andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno vinta dalla corazzata russa che però in questa circostanza è già con le spalle al muro: i ragazzi di Alekno, infatti, hanno perso ieri il derby contro il Fakel Novy Urengoy e dunque sono quasi obbligati a vincere per continuare a inseguire ...

LIVE Civitanova-Zenit Kazan Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : sfida di lusso - Juantorena e Leal trovano Ngapeth! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, match valido per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. A Radom (Polonia) andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno vinta dalla corazzata russa che però in questa circostanza è già con le spalle al muro: i ragazzi di Alekno, infatti, hanno perso ieri il derby contro il Fakel Novy Urengoy e dunque sono quasi obbligati a vincere per continuare a inseguire ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Civitanova-Zenit Kazan. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi martedì 27 novembre si giocherà Civitanova-Zenit Kazan, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. La Lube scenderà in campo a Radom per affrontare la corazzata russa detentrice del titolo iridato: andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno quando lo squadrone di Alekno riuscì a regolare i cucinieri proprio come fece poi nella finale della Champions League. I ragazzi di coach Medei cercano l’impresa per ...

Volley - Mondiale per club 2018 : le partite di oggi (27 novembre). Programma - orari e tv. Il calendario completo : oggi martedì 27 novembre si disputa la seconda giornata del Mondiale per club 2018 di Volley maschile, in Polonia si giocheranno due partite. Alle ore 17.30 il big match della fase a gironi, la riedizione della finale dello scorso anno: Civitanova sfiderà lo Zenit Kazan, la Lube cerca l’impresa contro la corazzata russa in un incontro determinante per la qualificazione alle semifinali e per il primo posto nel gruppo A. Alle ore 20.30 ...

Skra Belchatow Civitanova - risultato finale 1-3 - : la Lube inizia bene il Mondiale per club! - Volley - - IlSussidiario.net : Diretta Skra Belchatow Civitanova, risultato finale 1-3: bella vittoria per la Lube nella prima partita del Mondiale per club di volley maschile.

Volley - Mondiale per Club 2018 : Civitanova mostra i muscoli - Belchatow battuto 3-1 all’esordio : Civitanova mostra i muscoli in apertura del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile e sconfigge lo Skra Belchatow per 3-1 (25-21; 22-25; 25-21; 27-25). A Radom (Polonia) la Lube parte con il botto, sconfigge la formazione di coach Roberto Piazza che giocava di fronte al proprio pubblico e incamera un successo importante in ottica qualificazione alle semifinali: saranno decisive la sfida di domani contro la corazzata Zenit Kazan e quella di ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Trento spazza via l’Ardakan - ottimo esordio di Vettori e compagni : ottimo esordio per Trento al Mondiale per Club 2018 di Volley maschile, incominciato oggi in Polonia. A Resovia i dolomitici hanno sconfitto il Khatam Ardakan per 3-0 (25-19; 25-15; 25-19) in un incontro che non è mai stato in discussione: troppo il divario tecnico tra i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti e i modesti iraniani, la formazione più debole di questa rassegna iridata. L’Itas ha dominato in lungo e in largo, sciorinando un ottimo ...

Volley - Mondiale per Club : Trento spazza via l’Ardakan - ottimo esordio di Vettori e compagni : ottimo esordio per Trento al Mondiale per Club 2018 di Volley maschile, incominciato oggi in Polonia. A Resovia i dolomitici hanno sconfitto il Khatam Ardakan per 3-0 (25-19; 25-15; 25-19) in un incontro che non è mai stato in discussione: troppo il divario tecnico tra i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti e i modesti iraniani, la formazione più debole di questa rassegna iridata. L’Itas ha dominato in lungo e in largo, sciorinando un ottimo ...

LIVE Civitanova-Belchatow e Trento-Ardakan Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Belchatow e di Trento-Ardakan volley, match validi per il Mondiale per club di pallavolo. La Lube scenderà in campo a Radom per affrontare i temibili polacchi di fronte al proprio pubblico, i cucinieri sono attesi da un debutto insidioso contro la formazione di coach Roberto Piazza: bisognerà partire col piede giusto per puntare alla qualificazione alle semifinali visto che il girone ...

Volley - Calendario Mondiale per club 2018 : le date e gli orari delle partite. Il programma e come vederle in tv : Ci siamo, da quest’oggi Civitanova e Trento iniziano la loro avventura nel Mondiale per club 2018 di Volley maschile che si disputerà in Polonia fino al 2 dicembre. Le squadre italiane puntano in grande. La Lube vorrà rifarsi dopo la Finale persa l’anno passato mentre l’Itas vorrà dare una bella rispolverata all’album dei ricordi, cercando di replicare quanto di glorioso fatto nel recente passato in questa competizione. ...

Volley - Mondiale per club 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo con Civitanova e Trento : Il Mondiale per club 2018 di Volley maschile si giocherà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. Otto squadre parteciperanno alla rassegna iridata e si contenderanno il titolo, le compagini iscritte all’evento sono state divise in due gironi da quattro formazioni ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. La Pool A si giocherà a Radom, la Pool B andrà in scena ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Trento-Ardakan. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi lunedì 26 novembre si giocherà Trento-Khatam Ardakan, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo a Resovia per affrontare la modesta formazione iraniana, i ragazzi di Angelo Lorenzetti non dovrebbero avere grossi problemi contro i persiani e hanno tutte le carte in regola per portare a casa la vittoria: bisogna incominciare al meglio la rassegna iridata, saranno poi le sfide contro Asseco Resovia ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Civitanova-Skra Belchatow. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi lunedì 26 novembre si giocherà Civitanova-Skra Belchatow, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. La Lube scenderà in campo a Radom per affrontare i temibili polacchi di fronte al proprio pubblico, i cucinieri sono attesi da un debutto insidioso contro la formazione di coach Roberto Piazza: bisognerà partire col piede giusto per puntare alla qualificazione alle semifinali visto che il girone prevede anche la presenza di Zenit ...