Volley | A1 | Conegliano e Novara recuperano il match della 4a giornata

Samsung Volley Cup – Mercoledì il recupero della 4ª giornta fra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Samsung Volley Cup: Mercoledì al PalaVerde il recupero della quarta giornata tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. In palio c’è la vetta della classifica Altro capitolo della saga tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, Mercoledì sera alle 20.30. Al PalaVerde, pantere e azzurre tornano ad affrontarsi nel recupero del match della 4^ giornata della Samsung Volley Cup, che non fu disputato lo scorso 11 ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano e Busto corsare - Scandicci perde un punto a Monza : I TABELLINI- SAUGELLA TEAM Monza - SAVINO DEL BENE Scandicci 2-3, 25-21 26-28 25-21 21-25 11-15, SAUGELLA TEAM Monza: Melandri 12, Ortolani 19, Bianchini 4, Adams 18, Hancock 6, Orthmann 20, Arcangeli,...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 - settima giornata. Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio ma Conegliano non molla e mercoledì è big match : Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio dopo la notte da capolista solitaria dell’Igor Gorgonzola che ieri aveva espugnato con autorità il campo de Il Bisonte Firenze. Nella domenica della Serie A1 di Volley femminile l’Unet E-Work Busto Arsizio deve sudare sul campo del Club Italia ma alla fine riesce ad avere la meglio in una sfida che si era complicata dopo il secondo set vinto dalla formazione di casa per la squadra di ...

Volley femminile Serie A1 2018-2019. Settima giornata. Novara alla “prova Bisonte”. Conegliano a Filottrano per tenere il passo prima del big match : E’ l’anticipo di domani a Firenze la gara che suscita maggiore interesse nella Settima giornata del massimo campionato di Volley donne. Il Bisonte, che arriva dalla sconfitta rocambolesca di Busto Arsizio con Lippmann e Popovic protagoniste, ospita l’Igor Gorgonzola Novara che, in tre giorni, ha trovato prima la vetta della classifica e poi una vittoria convincente al debutto in Champions contro Lodz. L’Imoco Conegliano, che ha due partite in ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : Conegliano-Scandicci 3-2 - derby stellare. Fabris e Sylla battono Haak : Il primo derby italiano della Champions League 2018-2019 di Volley femminile ha regalato grandissime emozioni e non ha deluso le aspettative, al PalaVerde di Treviso è andata in scena una partita pazza e alla fine Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-2 (25-21; 24-26; 25-12; 23-25; 15-10) dopo 111 minuti di autentica battaglia. La nuova formula della massima competizione continentale non fa troppi sconti, solo le vincitrici dei cinque gironi e ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : Conegliano-Scandicci - derby italiano ad alta quota : Questa sera (ore 20.30) Conegliano e Scandicci si sfideranno nel match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, al PalaVerde di Treviso andrà in scena uno scontro diretto determinante per le sorti della Pool D: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde si qualificheranno agli ottavi di finale, le due squadre italiane non possono dunque sbagliare fin dall’inizio e il testa a ...

Volley : Champions Femminile - domani la sfida Conegliano-Scandicci : ROMA- Sarà il derby tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci ad aprire la stagione dei team italiani nelle Coppe Europee. Mercoledì sera le pantere di Daniele Santarelli - sul podio ...

Samsung Volley Cup - risultati 6ª giornata – Novara vola in testa - ok Scandicci e Conegliano : Samsung Volley Cup: Novara batte Filottrano e vola in testa aspettando Busto. Rispondono a distanza Scandicci e Conegliano. Primi punti per Bergamo La 6a giornata della Samsung Volley Cup, in attesa del posticipo di domani sera tra la Unet E-Work Busto Arsizio ed Il Bisonte Firenze, regala la prima posizione in solitaria per l’Igor Gorgonzola Novara, che riesce ad avere la meglio, non senza alcune difficoltà, di un’ottima ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : quinta giornata. Casalmaggiore capolista! Conegliano vince - Novara si salva : Questa sera si è giocata la quinta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, secondo turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano che si avvicina al giro di boia del girone di andata. Questa volta Scandicci, tra le favorite per il titolo, ha osservato un turno di riposo mentre per il resto c’è stato grande spettacolo con anche diversi colpi di scena. Casalmaggiore non si ferma più, infila la quarta vittoria ...

Volley - Serie A1 femminile 2018-2019 : quinta giornata. Tornano in campo le big : doppio testa coda per Conegliano e Novara : Dopo la giornata delle outsider, quella vissuta nello scorso week end con Conegliano e Novara impegnate nella Supercoppa e Busto Arsizio a riposo, il secondo turno infrasettimanale della Serie A1 presenta il ritorno in campo delle tre squadre fin qui imbattute del massimo campionato femminile, tutte con impegni piuttosto abbordabili. La classifica attuale del campionato di A1 vede cinque prime della classe a quota 9 punti e tra queste non c’è la ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : l'Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : La cronaca. Novara parte con Nizetich in banda, Easy e non Hill tra le gialloblù. Da 1-3 a 4-3, Fabris scalda i motori. Muro Veljkovic, 6-7. Risponde Danesi per il nuovo vantaggio 10-9. Estremo ...

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...

Volley femminile - Conegliano conquista la Supercoppa Italiana! Sigillo delle Pantere - Novara si arrende : Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di Volley femminile e ha così alzato al cielo il primo trofeo della stagione di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso che ha festeggiato per la seconda volta il trionfo in questa competizione dopo il Sigillo nel 2016 quando le venete si imposero contro Bergamo sempre nell’impianto di casa. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Novara per 3-1 (25-21; 25-17; 17-25; 25-23) ...