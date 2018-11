Virtus Divino Amore calcio | I cat | esordio col botto per mister Fagiolo | «C’è tanto da

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - il dg Delle Chiaie : «Abbiamo molta fiducia nel gruppo» : Roma – La Virtus Divino Amore ha vissuto la sosta forzata in una delicata posizione di classifica. La squadra capitolina è al penultimo posto del girone G della Prima categoria e ha bisogno di risollevarsi al più presto. «Ci aspettavamo le difficoltà attuali – spiega il direttore generale Manuel Delle Chiaie – Abbiamo dovuto costruire la rosa in corsa e questo inevitabilmente ha pesato sul rendimento della squadra. Pensavamo comunque di ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Trevisani : «Situazione difficile - ma il campionato è lungo» : Roma – Secondo pareggio consecutivo per la Prima categoria della Virtus Divino Amore, anche se la sostanza è abbastanza diversa: nel turno precedente, infatti, la squadra capitolina aveva imposto l’1-1 alla Vivace Furlani Grottaferrata seconda della classe in campo esterno, mentre domenica scorsa è arrivato il medesimo risultato nel match interno contro il Tor de’ Cenci. «Un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Bucci frena la Vivace : «Non meritiamo l’attuale classifica» : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore batte un colpo importante. Non è arrivato il primo successo stagionale, ma il punto ottenuto sul campo della Vivace Furlani Grottaferrata (ex seconda forza del girone) è sicuramente significativo. E pensare che i capitolini di mister Paolo Lattanzio erano andati anche inizialmente in vantaggio col gol del centrocampista classe 1996 Matteo Bucci, inserito in extremis nell’undici titolare a ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Randò : «Bisogna cominciare a fare qualcosa in più» : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore è fanalino di coda del girone G dopo cinque giornate di campionato. Nell’ultimo turno i ragazzi di mister Paolo Lattanzio hanno rimediato uno scivolone interno (0-4) contro il Città di Pomezia. «Ma il risultato è sicuramente eccessivo per i valori che si sono visti in campo – dice il vice presidente Sergio Randò – Non credo ci siano quattro reti di differenza tra noi e loro e infatti ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Valente : «L’obiettivo? Fare punti in ogni partita» : Roma – Che si andasse incontro ad un inizio di stagione difficoltoso, era ampiamente nei pronostici. Ma la Prima categoria della Virtus Divino Amore non vuole stare troppo a lungo a “digiuno” da vittorie: un solo punto nelle prime quattro giornate è certamente un bottino che non accontenta i ragazzi di mister Paolo Lattanzio che all’orizzonte vedono il match casalingo contro il Città di Pomezia. «Questo è un girone livellato, se si fa ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Fazio croce e delizia : «Mi spiace per l’espulsione» : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore muove la classifica, anche se “solamente” con un passettino in avanti. La formazione di mister Paolo Lattanzio ha impattato 1-1 nel match d’esordio casalingo contro il Real Marconi Anzio, dopo il k.o. di Cecchina alla prima di campionato. Nel match di domenica scorsa il protagonista assoluto, nel bene e nel male, è stato capitan Ivan Fazio: il centrocampista classe 1986 prima ha ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - mister Lattanzio : «A Cecchina un k.o. ingiusto» : Roma – Non è stato fortunato l’inizio di stagione della Prima categoria della Virtus Divino Amore. La squadra di mister Paolo Lattanzio ha ceduto 1-0 sul campo della Pro Calcio Cecchina al termine di una gara combattuta. «C’erano davvero tante difficoltà nella preparazione di questa sfida – commenta l’allenatore – Abbiamo cominciato in ritardo per le note questioni che hanno coinvolto la società, ma questa è l’ultima volta che mi sentirete ...