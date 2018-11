Violenza sulle donne | in cdm arriva ' Codice rosso' | corsia preferenziale per le denunce

Violenza sulle donne - Commissione Ue dona 5 milioni per progetti in Iraq e Congo a fondazione Panzi : La Commissione europea rappresentata da Neven Mimica, responsabile per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, riceve il premio Nobel Denis Mukwege per firmare il fondo da 5 milioni di euro '...

Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne " Il Teatro di Sacco porta in scena "Io non ho pace" tratto dal libro "Io so' Carmela"... : Lo spettacolo teatrale racconta un fatto di cronaca realmente accaduto, quello di Carmela Cirella, morta suicida a 13 anni soltanto. Il racconto si dipana tra le parole del padre di Carmela , Roberto ...

In arrivo il Codice rosso contro la Violenza sulle donne. Ecco come funzionerà il disegno di legge : Un "Codice rosso" come in ospedale, al pronto soccorso, per dare alle donne vittime di maltrattamenti, abusi sessuali e persecuzione, una corsia preferenziale che agevoli l'uscita dalla violenza. Per questo motivo si chiama così la nuova legge che domattina arriverà in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato ieri, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il premier Giuseppe Conte via Twitter. Stando a quanto ...

"Non è normale che sia normale" : l'unione fa la forza contro la Violenza sulle donne : Il successo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne#nonènormalechesianormale si è rivelato superiore a ogni aspettativa, è diventata un grande risultato collettivo. Quando un messaggio positivo e attivo lanciato dall'interno della Camera dei deputati raggiunge milioni di cittadini, viene rilanciato da più centomila utenti dei canali social solo in Italia, viene raccolto dai calciatori di ...

Eleven Sports e Serie C insieme per dire “no” alla Violenza sulle donne : La terza Serie calcistica italiana e la piattaforma di sport in streaming sono scese in campo attraverso varie iniziative per dare un segnale. L'articolo Eleven Sports e Serie C insieme per dire “no” alla violenza sulle donne è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le celebrità si schierano contro la Violenza sulle donne : ... come quella 'Non è normale che sia normale' che ha raccolto moltissime adesioni da parte di uomini e donne del mondo della politica e dello spettacolo, che hanno condiviso il loro sostegno sui ...

Bari - giornata contro la Violenza sulle donne : ragazzina di 12 anni picchiata dal fidanzato : Nella domenica in cui ricorreva la giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne, Bari non si è fatta mancare l'ennesimo episodio di aggressione e percosse. Protagonisti ...

Cristiano Ronaldo col baffo rosso contro la Violenza sulle donne : polemica social : #10 - Justin Bieber#9 - Neymar#8 - Taylor Swift#7 - Kylie Jenner#6 - Dwayne Johnson#5 - Beyoncé#4 - Kim Kardashian#3 - Ariana Grande#2 - Selena Gomez#1 - Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo è un calciatore che, per indole, parla poco e lavora tanto. Al posto delle dichiarazioni preferisce i gesti, quasi sempre atletici. Ma non solo: sabato sera, nell’anticipo di campionato tra la sua Juventus e la Spal, è sceso in campo – come tutti i suoi ...

Serena Bortone e Barbara d'Urso : quando la lotta alla Violenza sulle donne passa dalla diretta : “Non è normale che sia normale”. Questo il nome della campagna lanciata dalla vicepresidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite. Una striscia di rossetto rosso sotto l’occhio è stato il contributo simbolico di centinaia di uomini e donne, che nelle piazze di tutta Italia hanno manifestato contro la violenza ...

'Sono stata vittima di Violenza sessuale - ecco la mia mostra contro gli abusi sulle donne' : È innegabile che il mondo ha fatto passi enormi sull'emancipazione femminile, ma ancora siamo lontani da quello che significa parità dei sessi, libertà della donna in società e in coppia. La mostra ...

Violenza sulle donne : in arrivo il 'codice rosso' : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in un tweet l'intenzione di approvare, nel Consiglio dei ministri di martedì, il 'codice rosso' per contrastare la Violenza nei confronti delle donne. Anche dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è giunto un appello alle donne affinchè denuncino sempre la bestia che sta loro accanto, poichè un uomo che utilizza la propria forza fisica per prevaricare un'altra persona non può ...

Giornata mondiale conto la Violenza sulle donne - Mattarella : 'Fenomeno sottovalutato' : Il 25 novembre è la Giornata scelta dall'Onu dedicata al contrasto della violenza contro le donne. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come il fenomeno sia ancora oggi ampiamente sottovalutato. Anche perché molte donne sarebbero restie a denunciare le violenze che subiscono quotidianamente. Solo per citare un esempio, proprio oggi a Cattolica un uomo di 31 anni ha staccato parte dell'orecchio destro alla propria ...

Presidente Conte - un “codice rosso” contro la Violenza sulle donne c’è già dal 2013 : 25 Novembre. Il Presidente del Consiglio Conte annuncia che martedì in Cdm verrà approvato un "codice rosso" contro la violenza sulle donne, e cioè : "una corsia preferenziale alle denunce" per imporre "indagini più rapide" Lo aveva già annunciato qualche giorno fa il vice premier Salvini, come impegno condiviso anche con i ministri Bongiorno e Bonafede. «Il processo rapido, che intendiamo portare a casa ...