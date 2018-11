VIDEO Robert Marchand infinito | festeggia i 107 anni pedalando per 20 km! Altro record

Tempesta d'amore - Lorenzo Patanè a Blogo : "Il mio Robert al servizio del pubblico" (VIDEO) : Oggi, a Milano, abbiamo incontrato Lorenzo Patanè, protagonista di una delle soap opera più longeve della televisione made in Germany, Tempesta d'amore per farci raccontare, in esclusiva, l'evoluzione del suo personaggio. E alcune curiosità che riguardano la sua carriera, costellata di traguardi importanti per la sua crescita come attore a tutto tondo.prosegui la letturaTempesta d'amore, Lorenzo Patanè a Blogo: "Il mio Robert al servizio del ...

Cesare Cremonini - la dedica di Roberto Baggio/ VIDEO - L'ex numero 10 gli regala una maglia del Bologna - IlSussidiario.net : Cesare Cremonini è riuscito a emozionare Roberto Baggio durante l'ultimo concerto a Padova, con le telecamere che hanno mostrato L'ex numero 10 commosso

Roberto Vecchioni con Guccini in Ti insegnerò a volare : testo e VIDEO del singolo con le date dell’instore tour per L’Infinito : Roberto Vecchioni con Guccini nel singolo Ti insegnerò a volare: è disponibile il videoclip ufficiale della nuova canzone di Roberto Vecchioni che segna il suo ritorno in scena ma anche quello (attesissimo) di Francesco Guccini che duetta con lui nel brano. Il video ufficiale è stato presentato in anteprima del corso della conferenza stampa di ieri per la presentazione del disco L'Infinito e ha raggiunto il canale YouTube ufficiale di Roberto ...

Roberta Bonanno imita Amy Winehouse e vince la prima puntata tra i campioni di Tale e Quale Show (VIDEO) : Roberta Bonanno vince Tale e Quale Show del 2 novembre, la prima puntata dedicata al torneo dei campioni in cui si sono sfidati alcuni concorrenti dell’appena conclusa edizione e altri della corsa. Sono scesi in campo, quindi: Roberta Bonanno, Antonio Mezzancella, Andrea Agresti, Vladimir Luxuria, Massimo Di Cataldo, Annalisa Minetti, Filippo Bisciglia, Alessandra Drusian, Giovanni Vernia, Alessia Macari e Valeria Altobelli. Roberta Bonanno ...

ROBERTA BONANNO E' MINA/ VIDEO - la cantante vince il Premio Mia Martini (Tale e Quale Show 2018) : ROBERTA BONANNO è MINA nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018: l’ex allieva di Amici dovrà confrontarsi con la tigre di Cremona(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 09:36:00 GMT)

RITORNO AL FUTURO - 20/ Streaming VIDEO del film di Robert Zemeckis (oggi - 22 ottobre 2018) : RITORNO al FUTURO, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 22 ottobre 2018. Nel cast: Michale J. Fox e Christopher Lloyd, alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Giovanna Zizzo/ VIDEO - il marito Roberto Russo uccise la loro figlia Laura 12enne (Sopravvissute) : Giovanna Zizzo, a Sopravvissute si racconterà la tragica storia di una famiglia stroncata dal gesto dell'ex marito Roberto Russo che uccise la figlia minore Laura per provare a suicidarsi.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:56:00 GMT)

ANTONIO LOGLI : "NON HO UCCISO ROBERTA RAGUSA"/ VIDEO - Quarto Grado : la ricostruzione della caduta dalle scale : ANTONIO LOGLI, marito di ROBERTA Ragusa ricorre in Cassazione: “Passaggi illogici nella ricostruzione basata su testimoni e orari”. Intervista a Quarto Grado.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:06:00 GMT)

Antonio Logli : "Non ho ucciso Roberta Ragusa"/ VIDEO - Quarto Grado "non sono un assassino - spero che torni" : Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa ricorre in Cassazione: “Passaggi illogici nella ricostruzione basata su testimoni e orari”. Intervista a Quarto Grado.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:51:00 GMT)

È successo in TV - 19 ottobre 1991 : Roberto Benigni show a Fantastico 12 (VIDEO) : Sembrava un sabato qualunque, un sabato italiano e il peggio sembrava essere passato per Raffaella Carrà semi citando il celebre brano ma no, non è questo il caso. Quella sera di sabato 19 ottobre 1991 si è candidata ad essere scolpita nella storia cult della televisione grazie a Roberto Benigni, ospite della terza puntata di Fantastico 12.Imprevedibilità, questa è la parola chiave esatta per descrivere l'impronta che l'attore ha lasciato in ...

Il ritorno dei balletti di Lady Marchisio : Roberta Sinopoli fa impazzire i fan [FOTO e VIDEO] : 1/11 Foto Instagram ...

Il ritorno dei balletti di Lady Marchisio : Roberta Sinopoli dalla Russia tra allenamenti e sculettamenti [VIDEO] : Lady Marchisio si allena anche in Russia, Roberta Sinopoli alle prese con i suoi sensuali balletti anche a San Pietroburgo Roberta Sinopoli si scatena in Russia. Più precisamente a San Pietroburgo, dove si è stabilita con il marito Claudio Marchisio ed i due figli, la bella Wags si è allenata nella sua personale palestra e si è scatenata sulle note di alcune delle sue canzoni preferite. Accanto a lei anche la sorella, giunta da Torino per ...

Tale e Quale Show : Roberta Bonanno imita Alessandra Amoroso che ha commentato l’esibizione. Guarda il VIDEO : E dopo aver imitato Katy Perry, ieri sera Roberta Bonanno ha vestito i panni di Alessandra Amoroso. Alessandra ha L'articolo Tale e Quale Show: Roberta Bonanno imita Alessandra Amoroso che ha commentato l’esibizione. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Roberta Bonanno è Alessandra Amoroso/ VIDEO : "Ho riscoperto una duttilità nella voce" (Tale e Quale Show 2018) : Roberta Bonanno questa sera si calerà nei panni di Alessandra Amoroso, dopo aver conquistato il primo posto sulle note di Katy Perry (Tale e Quale Show 2018)(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 22:05:00 GMT)