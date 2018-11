Viaggi | perché visitare la Sassonia nel 2019

Maurizio Costanzo ecco perchè con Maria Viaggiamo separati : Il giornalista Maurizio Costanzo ospite a “Pomeriggio 5” si è raccontato da Barbara D’Urso del lavoro, l’amore per Maria De Filippi e anche momenti più dolorosi, come l’attentato vicino al Teatro Parioli, di cui il giornalista sarebbe stato l’obiettivo. E proprio in merito a quel giorno, il 14 maggio 1993, Costanzo ha raccontato un aneddoto che riguarda la moglie. «Al momento dell’attentato, Maria si trovava in ...