Via libera del Parlamento ucraino alla legge marziale

Decreto fiscale - Via libera all'emendamento omnibus : le novità - : La commissione Finanze del Senato approva le modifiche al dl fisco, che diventa così onnicomprensivo: oltre alla cancellazione del condono e all'introduzione della sanatoria, arrivano tra gli altri ...

Pescara - Zona Franca Urbana - Via libera ad altre risorse : ...alla Zfu sarò a disposizione dell'utenza per dare chiarimenti e informazioni su questo ampliamento che vede un sostegno di quasi 8 milioni che è uno dei modi più efficaci di promuovere l'economia, ...

Milano - "SilVia Romano libera" : a Palazzo Marino un totem per la cooperante rapita : La proposta di Milano Progressista sottoscritta da tutti i gruppi del Consiglio: la scritta all'ingresso del Comune

SilVia Costanza Romano potrebbe essere liberata nelle prossime ore : Arrivano buone notizie dal Kenya. La Polizia del Paese africano comunica che “si sta avvicinando” alla cattura dei rapitori della

Lombardia : Via libera a pdl su negozi storici - disponibili 2 - 8mln euro : Milano, 26 nov. (AdnKronos) - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta del presidente Attilio Fontana e dell'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, un progetto di legge per valorizzare e sostenere le imprese storiche commerciali e artigianali. Il provvedimento

Lombardia : Via libera a pdl su negozi storici - disponibili 2 - 8mln euro (2) : (AdnKronos) - Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 2.780.000 euro: 260.000 euro per ciascun anno dal 2019 al 2021 e serviranno soprattutto per attivare premi e riconoscimenti delle eccellenze fra le migliori imprese storiche storici. Due milioni di euro saranno destinati a investiment

Via libera dell'UE : Brexit - ok al divorzio : I 27 leader hanno approvato inoltre la dichiarazione politica che delinea il quadro per le future relazioni fra Londra e Bruxelles. Il Consiglio " ribadisce la determinazione dell'Unione di avere una ...

Via libera dall'Ue all'accordo sulla Brexit. Juncker : 'È un giorno triste' : ... Donald Tusk, su Twitter: i 27 Paesi dell'Unione europea hanno dato l'ok all'accordo di ritiro della Gran Bretagna e la dichiarazione politica sulle future relazioni Ue-Regno Unito.

Brexit - i 27 paesi Ue danno il Via libera all'accordo di divorzio con Londra. May chiede unità alla nazione : Approvata anche una dichiarazione politica separata in cui si delineando le future relazioni del Regno Unito con l'Ue. Una volta dato il via libera a questi documenti, i leader dei 27 incontreranno ...

Decreto fiscale - Via libera dal 2020 a dichiarazione precompilata Iva - Sky TG24 - : La commissione Finanze del Senato approva emendamento M5S che recepisce la proposta dell'Agenzia delle Entrate. A disposizione le bozze dei documenti con registri, liquidazione periodica, ...

Via libera della Camera al ddl anticorruzione : approvato con 288 sì - : Il testo passa ora al Senato. Esultano gli M5s. Al momento della votazione finale la Lega non ha applaudito

Anticorruzione : Via libera Camera con 288 sì - ora al Senato : Primo via libera al ddl Anticorruzione da parte della Camera. I voti a favore sono 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il via libera è stato accolto con un applauso dei 5 stelle.

Anticorruzione - Via libera della Camera : 16.56 L'Aula della Camera ha approvato il Disegno di legge Anticorruzione con 288sì e 143no.Il Ddl passa ora al Senato. Raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione,in particolare con FI su emendamento all'art.1 su cause impunibilità.Dal testo è escluso il"traffico di influenze illecite".Inoltre passa da 6 a 4 mesi il tempo,dalla commissione del fatto,entro cui il"pentito"di corruzione può offrire la sua collaborazione alla giustizia ...

La Corte dei Conti sblocca la spesa del Comune di Napoli : Via libera a ticket - premi e assunzioni : assunzioni, lavoratori socialmente utili, premi di produttività e ticket mensa. La sospensione del blocco della spesa per il Comune di Napoli da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti dà ...