Via gli abusivi del clan da Ponticelli | de Magistris | ' Comune parte attiva'

Gm chiude gli impianti negli States e Trump annuncia : "Via i sussidi" : Donald Trump non è soddisfatto di quanto messo in campo da General Motors. Tanto da definrsi "molto deluso" sia dall'azienda sia del Ceo che la guida. Il boccone che il Tycoon non riesce a ingoiare riguarda la chiusura di alcuni impianti. Sappiamo quanto The Donald abbia incentrato la scorsa campagna elettorale sul ripristino di un'occupazione piena e sulla difesa dei posti di lavoro nei settori industriali colpiti dalla crisi economica, specie ...

Lombardia : Consiglio - Via libera ad installazione telecamere in asili nido (4) : (AdnKronos) - Per manifestare la contrarietà del proprio gruppo, il capogruppo di +Europa Michele Usuelli ha presentato 100 emendamenti sottolineando come "Il mondo dei pedagogisti è contrario a questo provvedimento che mina il già fragile rapporto tra famiglie ed educatori e certo non costituisce u

Lombardia : Consiglio - Via libera ad installazione telecamere in asili nido (3) : (AdnKronos) - "La cronaca ci dice che eventuali violenze ai danni dei bambini che frequentano gli asili sono scoperte solo dopo molti mesi dalle denunce e grazie all’installazione di telecamere - ha detto Gregorio Mammì, annunciando il voto favorevole del M5Stelle -. Finanziando l’installazione dell

Lombardia : Consiglio - Via libera ad installazione telecamere in asili nido (2) : (AdnKronos) - Lo stanziamento attualmente previsto per l'installazione di telecamere a circuito chiuso è di 300mila euro per il 2019 e altrettanti per il 2020. Per quanto riguarda la formazione degli operatori sono stati erogati 150mila euro nel 2018 e la stessa cifra è prevista per il 2019. L’Aula

Lombardia : Consiglio - Via libera ad installazione telecamere in asili nido : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Via libera in Consiglio regionale della Lombardia con 57 voti a favore e 16 contrari alla legge per incentivare l’installazione di telecamere all’interno degli asili nido della Lombardia. Prevenzione e formazione gli obiettivi principali del provvedimento, che mette in

Bernardo Bertolucci - alla camera ardente in Campidoglio la Sandrelli - TaViani e Martone : Aveva 77 anni. I suoi film hanno fatto storia e suscitato polemiche. Nel 1988 l’Oscar con «L’ultimo imperatore»

Decreto Sicurezza - diretta dalla Camera : al Via il voto di fiducia. Molinari (Lega) : “Il nostro sì con rabbia ed orgoglio” : E’ in corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia posto dal governo Conte sul Decreto legge Sicurezza. Durante le dichiarazioni di voto è stato espresso voto favorevole da M5s e Lega e voto contrario tutti gli altri gruppi all’opposizione, anche se per motivi diversi. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo – ha lasciato libertà di voto. A seguire il dibattito anche il ministro ...

Nato per lottare - prima contro le difese avversarie adesso con la malattia : Gianluca Vialli - il guerriero prova a vincere l’ennesima battaglia : Le ultime ore per il mondo del calcio sono state sconvolgenti, l’ex attaccante della Juventus Gianluca Vialli ha parlato a cuore aperto delle ultime vicende che hanno stravolto la sua vita, da più di un anno è costretto a lottare contro il cancro: “sto bene ma non so come finirà”, le parole da brividi rilasciate nella giornata di ieri. Una notizia che ha lasciato il segno in tanti ex calciatori e non, sono arrivati ...

Operazione 'Short Message' : al Via gli interrogatori dei 41 arrestati : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

"A scuola un'ora in più". Gli studenti di PaVia chiedono di studiare educazione civica : 'Noi al liceo socio economico già facciamo qualcosa con le ore di diritto ed economia, ma gli altri indirizzi no. Per questo abbiamo fatto nostra una proposta portata da un'altra lista alle elezioni, ...

"Via 0 - 2% di deficit? Solo l'inizio Meglio l'intesa che pagare 23 mld" : L'INTERVISTA/ "La proposta del governo Conte di abbassare il rapporto deficit/PIl fissato nel documento programmatico di bilancio di 0,2 punti percentuali? E' un'apertura, importante perché rimuove l'indisponibilità dell'Italia a modificare i saldi di finanza pubblica, ciò che voleva Bruxelles, ma siamo ancora all'inizio della trattativa. L'Italia ha tempo fino al 19-20 ...

Bernardo Bertolucci - camera ardente in Campidoglio/ Il ricordo di Paolo TaViani : 'Voleva fare un nuovo film' - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci, camera ardente in Campidoglio per il regista morto a 77 anni. Il ricordo di Mario Martone: 'La sua lezione di libertà ci deve guidare'.

Roberto SaViano - la nuova provocazione di Salvini : “Gli raddoppio la scorta - se gli torcono un’unghia poi è colpa mia” : “La scorta? Gliela raddoppio, non sia mai che poi gli torcono un’unghia e la colpa è mia”. È il commento, sarcastico, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Roberto Saviano e la polemica sulla sua protezione da parte delle forze dell’ordine. Il leader della Lega era a Milano alla presentazione del nuovo libro di Lilli Gruber, Inganno. L'articolo Roberto Saviano, la nuova provocazione di Salvini: “Gli ...

Salvini : "Sì alla scorta a SaViano - gliela raddoppio. E se lo toccano è colpa mia" : Il "ministro della malavita", come lo ha definito lo scrittore, torna sui suoi passi. Ed è tregua fra Matteo Salvini e Roberto Saviano. L'idea di togliere la scorta all'autore di Gomorra era trapelata ...