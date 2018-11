Via 0 | 2% di deficit? Solo l' inizio Meglio l' intesa che pagare 23 mld

Governo-Ue trattano sul deficit : Quota 100 e Reddito di cittadinanza rinViati? : Non ci si attacca ai decimali adesso. A dirlo è il più deciso dei falchi del Governo Lega – 5 stelle, che dopo l’incontro Conte-Junker a Bruxelles sulla Manovra 2019, sembra aprire uno spiraglio di trattativa. Matteo Salvini, intervistato dall’Adnkronos ha infatti pronunciato queste parole: “Penso nessuno sia attaccato a quello, se c’è una manovra che fa crescere il Paese può essere il 2,2, il 2.6… non è problema di ...

L’Ue boccia la manovra italiana : Via alla procedura per il deficit eccessivo : La Commissione europea ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019. Lo si apprende al termine della riunione del collegio dei commissari. L’esecutivo comunitario ha anche adottato il rapporto sul debito, aprendo così la strada a una procedura per deficit eccessivo nelle prossime settimane....

Tria inVia a Ue lettera su manovra e debito e il nuovo DPB : "2 - 4% deficit - limite invalicabile" : ... sia l'aumento delle entrate e delle spese" assicura Giovanni Tria nella lettera,spiegando che il ministro dell'Economia è tenuto "ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti ...

Di Maio al Financial Times : «Basta austerità all'europea - Via al deficit spending come Trump» : ... Di Maio ha sottolineato che l'adozione delle ricette di tagli fiscali e di aumento delle spese adottate oltre Atlantico ha portato a una crescita solida dell'economia Usa: «Credo che nell'arco dei ...

Manovra - ecco la lettera Ue all’Italia : «DeViazione senza precedenti». Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% Tria : spero nel dialogo. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Def - domani audizioni al Via. Confcommercio : manovra implica deficit al 2 - 9% : Al via da domani le audizioni parlamentari sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e finanza 2018, mentre continuano le tensioni sui mercati registrate dalle spread e si moltiplicano le voci critiche sulla stessa Nadef e sulla legge di

Manovra - Via libera alla nota sul Def. Conte : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Deficit al 2,4 per il 2019, 2,1% per il 2020 e al l’1,8% per il 2021. Rapporto debito/Pil sotto il 130% per il prossimo anno e al 126,5% per il 2021. Queste le cifre Contenute nel Documento di economia e finanza, presentato questa sera in conferenza stampa dal presidente Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Giuseppe Tria e dai due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Durante la conferenza stampa, nella ...

Def - Moscovici : «Il deficit italiano al 2 - 4% è una deViazione significativa dai parametri Ue» : «Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall’Italia è una deviazione molto, molto significativa» rispetto agli impegni di bilancio. Lo ha detto all’Eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di ...

Moscovici : deficit Italia mostra deViazione molto significativa : Lussemburgo, 1 ott., askanews, - Con le cifre che si conoscono oggi dalla nota di aggiornamento del Def riguardo all'aumento del rapporto deficit-Pil, e mentre Bruxelles attende i dettagli della ...

